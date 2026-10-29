Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние

Водителям стоит учитывать не только дату в календаре но и погодные условия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Автоюрист Воропаев сказал, что менять шины на зимние нужно до первого снега
Менять летнюю резину на зимнюю в ноябре необязательно, однако откладывать подготовку автомобиля к холодам до первого снега может быть опасно. Об этом рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.
«Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», — сказал Воропаев.
В России зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, в этот период пользование легковых автомобилей без зимних покрышек запрещена. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
На что обратить внимание водителям перед зимой:
- Температура воздуха. Переходить на зимнюю резину стоит, когда среднесуточная температура стабильно опускается до плюс пяти — плюс семи градусов. Ждать первого снега необязательно.
- Ночные заморозки. Минусовая температура ночью может привести к образованию гололедицы на дорогах. Даже сухой на первый взгляд асфальт утром способен преподнести неприятный сюрприз.
- Маркировка покрышек. Обозначение M+S расшифровывается как Mud and Snow («грязь и снег»). Однако надписи Winter или All Season сами по себе не подтверждают, что шины соответствуют установленным требованиям.
- Одинаковые шины на одной оси. Устанавливать покрышки разной размерности, конструкции или с неодинаковым рисунком протектора на одну ось автомобиля запрещено.
- Не откладывайте замену. С первым снегопадом в шиномонтажных мастерских могут вырасти очереди.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве сроки перехода на зимнюю резину могут сдвинуться из-за теплой осенней погоды.
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