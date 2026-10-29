Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 18 0

Водителям стоит учитывать не только дату в календаре но и погодные условия.

Автоюрист объяснил когда менять резину в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

Автоюрист Воропаев сказал, что менять шины на зимние нужно до первого снега

Менять летнюю резину на зимнюю в ноябре необязательно, однако откладывать подготовку автомобиля к холодам до первого снега может быть опасно. Об этом рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.

«Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», — сказал Воропаев.

В России зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, в этот период пользование легковых автомобилей без зимних покрышек запрещена. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

На что обратить внимание водителям перед зимой:

  • Температура воздуха. Переходить на зимнюю резину стоит, когда среднесуточная температура стабильно опускается до плюс пяти — плюс семи градусов. Ждать первого снега необязательно.
  • Ночные заморозки. Минусовая температура ночью может привести к образованию гололедицы на дорогах. Даже сухой на первый взгляд асфальт утром способен преподнести неприятный сюрприз.
  • Маркировка покрышек. Обозначение M+S расшифровывается как Mud and Snow («грязь и снег»). Однако надписи Winter или All Season сами по себе не подтверждают, что шины соответствуют установленным требованиям.
  • Одинаковые шины на одной оси. Устанавливать покрышки разной размерности, конструкции или с неодинаковым рисунком протектора на одну ось автомобиля запрещено.
  • Не откладывайте замену. С первым снегопадом в шиномонтажных мастерских могут вырасти очереди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве сроки перехода на зимнюю резину могут сдвинуться из-за теплой осенней погоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние

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