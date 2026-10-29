Лучше не затягивать: когда стоит менять шины на зимние

Автоюрист Воропаев сказал, что менять шины на зимние нужно до первого снега

Менять летнюю резину на зимнюю в ноябре необязательно, однако откладывать подготовку автомобиля к холодам до первого снега может быть опасно. Об этом рассказал РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.

«Обязательного требования о том, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», — сказал Воропаев.

В России зимние шины обязательны в декабре, январе и феврале. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, в этот период пользование легковых автомобилей без зимних покрышек запрещена. За нарушение предусмотрены предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

На что обратить внимание водителям перед зимой:

Температура воздуха. Переходить на зимнюю резину стоит, когда среднесуточная температура стабильно опускается до плюс пяти — плюс семи градусов. Ждать первого снега необязательно.

Переходить на зимнюю резину стоит, когда среднесуточная температура стабильно опускается до плюс пяти — плюс семи градусов. Ждать первого снега необязательно. Ночные заморозки. Минусовая температура ночью может привести к образованию гололедицы на дорогах. Даже сухой на первый взгляд асфальт утром способен преподнести неприятный сюрприз.

Минусовая температура ночью может привести к образованию гололедицы на дорогах. Даже сухой на первый взгляд асфальт утром способен преподнести неприятный сюрприз. Маркировка покрышек. Обозначение M+S расшифровывается как Mud and Snow («грязь и снег»). Однако надписи Winter или All Season сами по себе не подтверждают, что шины соответствуют установленным требованиям.

Обозначение M+S расшифровывается как Mud and Snow («грязь и снег»). Однако надписи Winter или All Season сами по себе не подтверждают, что шины соответствуют установленным требованиям. Одинаковые шины на одной оси. Устанавливать покрышки разной размерности, конструкции или с неодинаковым рисунком протектора на одну ось автомобиля запрещено.

Устанавливать покрышки разной размерности, конструкции или с неодинаковым рисунком протектора на одну ось автомобиля запрещено. Не откладывайте замену. С первым снегопадом в шиномонтажных мастерских могут вырасти очереди.

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