Просили убрать опасное дерево: упавшее авокадо убило 12-дневного младенца

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 15 0

Почему после неоднократных обращений родителей чиновники так и не устранили угрозу, а необходимые меры приняли лишь после трагедии?

Упавшее авокадо убило 12-дневного младенца — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Xie Jianfei

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The Sun: упавшее авокадо убило 12-дневного младенца

Новорожденный получил смертельные травмы, когда на него упал плод авокадо. Ребенок находился на руках у матери возле детского сада. Об этом сообщило The Sun.

В аргентинском Кильмесе около восьми утра Джулиана Гомес привела в учреждение старшего, пятилетнего сына. В этот момент с одного из деревьев возле входа упал плод весом более килограмма. Он сорвался с высоты около десяти метров и попал младенцу Лукасу в голову.

На момент происшествия ему было 12 дней. У него диагностировали множественные переломы черепа.

О дереве предупреждали заранее

Мать утверждает, что родители и местные жители давно просили чиновников обрезать ветви. По ее словам, плоды уже падали возле входа и выхода из детского сада.

Согласно документам, полученным семьей, учреждение направило запрос на удаление дерева еще 8 августа 2025 года.

Дядя Лукаса рассказал, что обращению предшествовал другой случай. Упавший авокадо попал в родителя, который потерял сознание. По его утверждению, рядом находились дети. Из-за опасений детский сад ранее переносил вход на другую улицу.

Родственник также заявил, что дерево убрали уже после смертельного происшествия.

Ребенка доставили в больницу родители

Семья предъявляет претензии и к работе экстренной службы. По словам очевидца, скорая прибыла примерно через 20 минут, хотя находилась неподалеку. Также утверждается, что у бригады не оказалось необходимого оборудования для помощи новорожденному.

Впоследствии отец сам повез сына в больницу. Врачи провели трехчасовую операцию и поместили ребенка в реанимацию.

Через четыре дня, 25 октября, Лукас скончался.

Мать намерена добиваться справедливости

Джулиана заявила, что хочет привлечь муниципалитет к ответственности и предотвратить подобные трагедии. По ее словам, после случившегося власти лишь связали ее с психологом, а другой поддержки она не получила.

В прощальном обращении к сыну женщина поблагодарила его за короткое время, проведенное вместе.

«Спасибо за те несколько дней счастья и любви, которые ты нам подарил», — написала она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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