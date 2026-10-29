Привлек внимание всего мира: Кобяков о результатах саммита «Россия — Африка»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

На форум приехали 3,5 тысячи участников из разных стран мира.

Фото, видео: Reuters/IGOR IVANKO; 5-tv.ru

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Саммит «Россия — Африка» привлек внимание всего мира

Саммит «Россия — Африка» 2026 привлек внимание всего мира. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на брифинге в рамках этого мероприятия.

«Можем уверенно сказать, что мероприятие проходит с огромным успехом и привлекло к себе большое внимание, причем не только в Африке и России, но и во всем мире», — заявил Кобяков.

Он также добавил, что саммит, проходящий в 2026 году, уже стал самым результативным из всех предыдущих. Два подобных мероприятия, которые были организованы в 2019 и 2023 годах, уступают текущему по динамике. Особой отличительной чертой этого саммита стал переход сотрудничества с Африкой на реализацию конкретных практических проектов.

Он также отметил, что на саммит «Россия — Африка» прибыли 3,5 тысячи участников из разных стран мира. Всего было представлено 74 страны.

Кроме того, 1,2 тысячи участников саммита — это представители как российского, так и иностранного бизнеса.

Кобяков также вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который назвал Африку континентом будущего. Также советник российского лидера обратил внимание на то, что страны этой части света играют все большую роль во многих процессах интеграции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о превращении Африки в новый центр силы на мировой арене.

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