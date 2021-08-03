Сколько будет платить по алиментам многодетный муж Макеевой

Суд постановил новому мужу Анастасии Макеевой Роману Малькову выплачивать бывшей жене 51 тысячу рублей в месяц. То есть супруг звезды мюзиклов будет перечислять порядка 17 тысяч на троих детей, которые остались жить с матерью. Старший сын бизнесмена Андрей предпочел переехать к отцу и его избраннице. Известно, что после свадьбы с артисткой Мальков оставил без содержания бывшую жену Светлану.

Адвокат экс-супруги нового мужа Макеевой Юлия Вербицкая-Линник, знаменитая победами в громких делах, отметила, что бывшими могут быть жены, но не дети. Защитница Светланы Мальковой заявила, что в данной ситуации, мужчина не только уклоняется от алиментов, но нападает на мать своих детей. По словам адвоката, он регулярно унижает и оскорбляет бывшую жену, манипулирует старшим сыном.

«Позицию Светланы, к которой я испытываю глубочайшее уважение, иначе как библейской я назвать не могу. Она любит своего „блудного сына“ Андрея, говорит о том, что он всегда останется любимым членом ее семьи. Когда бы он ни захотел вернуться домой, двери всегда будут открыты. Андрей вправе сделать любой выбор и проживать с тем, с кем ему захочется», — цитирует защитницу сайт KP.RU.

Адвокат уверена, что Мальков позволил жить сыну с ним и его новой женой, только для того, чтобы взыскать алименты со Светланы. При этом Вербицкая-Линник заявила, что она не позволит Малькову получить какие-либо деньги со Светланы, ущемив ее права как матери. Тем более защитница не допустит лишения прав Светланы на всех детей бизнесмена и художницы.

Адвокат ознакомилась с исковым заявлением бывшего мужа своей подопечной. По ее словам, составлен он был крайне непрофессионально, не исключено, что и самим Мальковым. Вербицкия-Линник уверен, что в иске «слишком много эмоций, не свойственных юристам, да и откровенной глупости».

«На судебные заседания, я полагаю, приведут Андрея. Ему предстоит рассказать всем, какая плохая у него мама. Посмотрим, хватит ли сил на такое предательство. Ведь все, что он скажет — останется в протоколах судебного заседания. А рукописи, даже такие, процессуальные, как мы помним — не горят. Подумает ли папа о том, как в дальнейшем жить Андрею, когда он поумнеет?» — рассуждает адвокат.

Защитница Светланы Мальковой заявила, что Роману придется очень много работать, чтобы рассчитаться не только перед экс-женой за алименты, но и перед юристами.

«Если одна из сторон обращается в суд с надуманными требованиями и проигрывает, то обязана оплатить не только госпошлину, но и возместить стороне, победившей судебные расходы на адвокатов. Поэтому теперь это удовольствие — сутяжничать — для Романа Малькова не останется бесплатным. За каждый инициированный им и проигранный процесс мы будем выставлять счета нашего адвокатского агентства. А мы, поверьте, весьма недешевые специалисты», — отметила адвокат.

По словам защитницы бывшей жены Романа Малькова, он уговаривал и 14-летнюю дочь Анну переехать в дом мачехи. После отказа девочки, в ее адрес начали сыпаться обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что бросивший семью Роман Мальков отказывается платить алименты.