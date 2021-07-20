«Больше ни рубля»: бросивший семью муж Макеевой отказывается платить алименты

Конфликт между возлюбленным Анастасии Макеевой Романом Мальковым и его экс-супругой продолжает набирать обороты. Не так давно Светлана Малькова пожаловалась поклонникам, что бывший муж отказывается платить алименты детям из-за их «неуважительного» отношения к отцу. Компрометирующую переписку с экс-супругом девушка показала в сторис в Instagram.

Instagram @svetamalkova



Из сообщений видно, что Роман Мальков не намерен переводить средства наследникам, настаивая на их переезд из Словении в Россию. При этом новоиспеченный отец отказывается оплачивать не только секции детям, но и дорогостоящее жилье.

«На Родине будет их жизнь и все секции», — грозно ответил Мальков на мольбы женщины.

Светлана рассказала, что сообщениями с бывшим супругом она обменивалась еще в январе текущего года. При этом из слов мужчины ясно, что он будет содержать юных отпрысков в том случае, если те, наконец, проявят уважение к отцу.

«Они должны общаться с отцом без шантажа и хамства», — подчеркнул Роман.

В ответ Малькова упрекнула экс-супруга в том, что раньше он платил алименты на протяжении нескольких лет, пока в его жизни не появилась «Настенька», на которую Роман Мальков якобы спускает все заработанные деньги. Теперь же, как следует из сообщений мужчины, дети больше не получат «ни рубля, ни евро, ничего».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники заподозрили актрису Анастасию Макееву в беременности. Слухи разошлись после опубликованного в Instagram ее мужем Романом Мальковым нового фото.