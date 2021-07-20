«Больше ни рубля»: бросивший семью муж Макеевой отказывается платить алименты

|
Елизавета Мареныч
1 039

Компрометирующую переписку с экс-супругом опубликовала Светлана Малькова в своем микроблоге.

Фото, видео: Instagram @malkov_roman_mr

Конфликт между возлюбленным Анастасии Макеевой Романом Мальковым и его экс-супругой продолжает набирать обороты. Не так давно Светлана Малькова пожаловалась поклонникам, что бывший муж отказывается платить алименты детям из-за их «неуважительного» отношения к отцу. Компрометирующую переписку с экс-супругом девушка показала в сторис в Instagram.

Instagram @svetamalkova


Из сообщений видно, что Роман Мальков не намерен переводить средства наследникам, настаивая на их переезд из Словении в Россию. При этом новоиспеченный отец отказывается оплачивать не только секции детям, но и дорогостоящее жилье.

«На Родине будет их жизнь и все секции», — грозно ответил Мальков на мольбы женщины.

Светлана рассказала, что сообщениями с бывшим супругом она обменивалась еще в январе текущего года. При этом из слов мужчины ясно, что он будет содержать юных отпрысков в том случае, если те, наконец, проявят уважение к отцу.

«Они должны общаться с отцом без шантажа и хамства», — подчеркнул Роман.

В ответ Малькова упрекнула экс-супруга в том, что раньше он платил алименты на протяжении нескольких лет, пока в его жизни не появилась «Настенька», на которую Роман Мальков якобы спускает все заработанные деньги. Теперь же, как следует из сообщений мужчины, дети больше не получат «ни рубля, ни евро, ничего».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники заподозрили актрису Анастасию Макееву в беременности. Слухи разошлись после опубликованного в Instagram ее мужем Романом Мальковым нового фото.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.49
0.14 87.77
0.16
Пора паниковать? К чему снится измена возлюбленного

Последние новости

13:26
Воспитание ножом: мачеха попыталась отрезать дочери пальцы в Бурятии
13:22
В «Векторе» оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
13:09
В СК опровергли завершение психиатрической экспертизы Галявиева
13:08
Певица Нюша раскрыла беременность в новом клипе?
12:58
Избившая сына Стаса Пьехи женщина рассказала свою версию случившегося
12:52
«Насмехнулись над Великобританией»: как мировые СМИ оценили новейший российский истребитель

Сейчас читают

Открытие Олимпиады, как прошел первый матч Токио-2020, политические акции Black Lives Matter на Олимпиаде
В Гидрометцентре дали прогноз на остаток лета в России
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака