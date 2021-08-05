Юлия Высоцкая в бикини зажгла в танце с бокалами шампанского

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Алиса Старжевская
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Супруга Андрея Кончаловского снова восхитила изящной фигурой и чувством стиля.

Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в бикини станцевала с бокалами шампанского и вызвала бурный восторг фанатов. На видео 47-летняя супруга режиссера Андрея Кончаловского пританцовывает в откровенном бикини, демонстрируя безупречную фигуру. В руках — бокалы шампанского со льдом, которыми она потряхивает вместо маракасов.

«Фигурка как у девочки», «Вот это фигура! Огонь!», «Как с обложки журнала», «В отличной форме!» «Какая вы молодец, в отличной форме!», «Боже, Юлия, Какая роскошная!», «Самое прекрасное и удивительное представление! Невозможно оторвать глаз!», «Красивое тело! Андрею Кончаловскому повезло с женой!», — прокомментировали пост фолловеры.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая активно снимается в кино и играет в театре, ведет телепрограммы. Славится отменным чувством стиля и гурманством по жизни. В своем Instagram она показывает, как умеет совмещать и работу, и отдых.

«Какие планы? Во-первых, сегодня мы играем „Три сестры“, во-вторых, сегодня — День шампанского!» — поделилась Юлия.

Звезда кулинарного шоу вызывает неподдельный интерес у фанатов. Они постоянно вопрошают, как ей удается сохранить столь изящную форму при такой «вредной» работе.

«Вы столько печете! И такая фигура! Кто ест?» — удивлялись подписчики.

Похоже, секрет идеального тела скрыт под хэштегом #яумеюнежрать, которым Юлия сопроводила свой пост.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подписчики нашли на теле 47-летней Высоцкой «большой» изъян.

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