МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы: «Всем привет!»
Буквально час назад врачи окончательно разрешили недавно вышедшей из комы знаменитости продолжить лечение в обычной палате.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
Певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после перевода из реанимации. В первую очередь она поблагодарила всех за огромную поддержку и заботу, а также врачей и персонал больницы № 52, где ей в буквальном смысле спасли жизнь.
«Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — призналась звезда.
По ее словам, она долго не могла поверить, что больше месяца находилась в коме. По ее ощущения все длилось не более двух дней.
«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — подчеркнула МакSим.
Ранее в интервью 5-tv.ru, директор звезды сообщила, что по прогнозам врачей выписка «не за горами», в ближайший год знаменитости запрещено петь и летать.
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