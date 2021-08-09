МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы: «Всем привет!»

Певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после перевода из реанимации. В первую очередь она поблагодарила всех за огромную поддержку и заботу, а также врачей и персонал больницы № 52, где ей в буквальном смысле спасли жизнь.

«Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — призналась звезда.

Instagram @maksimartist

По ее словам, она долго не могла поверить, что больше месяца находилась в коме. По ее ощущения все длилось не более двух дней.

«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — подчеркнула МакSим.

Ранее в интервью 5-tv.ru, директор звезды сообщила, что по прогнозам врачей выписка «не за горами», в ближайший год знаменитости запрещено петь и летать.