Борющийся с раком Хью Джекман призвал не повторять его ошибок
Известный по роли супергероя-мутанта Росомахи актер поделился с поклонниками новыми результатами биопсии кожи.
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
Борющийся с онкологическим заболеванием Хью Джекман призвал не повторять его ошибок и дал совет, как предупредить опасное заболевание.
Австралийский актер, известный по роли Росомахи в саге о «Людях Икс», заставил поклонников поволноваться. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, где показал новообразование на носу и поделился результатами анализов биопсии, которые были сделаны для проверки актуального состояния карциномы, одного из самых распространенных видов рака кожи.
Актер с 2013 года борется со злокачественным новообразованием. Сделанная в самом начале операция дала лишь временный эффект: рак вернулся. Повторный анализ оказался «безрезультатным», врачам придется еще раз исследовать образец, но уже из более глубоких слоев кожи.
Хью Джекман признался, что в настоящее время рецидив мешает ему полноценно заниматься любимой работой.
«Когда я закончу съемки, я перепроверю… Пожалуйста, проверяйте свою кожу чаще, не повторяйте моих ошибок. Не думайте, что с вами этого не произойдет и, прежде всего, пользуйтесь солнцезащитным кремом», — призвал фанатов Джекман.
Такое признание актера тронуло фолловеров.
«Съемки не главное, береги себя»;
«Держись, брат»;
«Мое сердце разбито»;
«Только не снова, пожалуйста»;
«Молимся за тебя»;
«Очень надеемся на скорое выздоровление», — написали они в комментариях любимому артисту.
«Спасибо всем за такую поддержку… Если, опубликовав этот пост, я напомню хотя бы одному человеку посетить дерматолога — я буду счастлив», — поделился Хью Джекман.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хью Джекман снялся абсолютно голым в рекламе для обуви.
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