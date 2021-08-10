Борющийся с раком Хью Джекман призвал не повторять его ошибок

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Алиса Старжевская
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Известный по роли супергероя-мутанта Росомахи актер поделился с поклонниками новыми результатами биопсии кожи.

Борющийся с раком Хью Джекман призвал не повторять его ошибок

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

Борющийся с онкологическим заболеванием Хью Джекман призвал не повторять его ошибок и дал совет, как предупредить опасное заболевание.

Австралийский актер, известный по роли Росомахи в саге о «Людях Икс», заставил поклонников поволноваться. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, где показал новообразование на носу и поделился результатами анализов биопсии, которые были сделаны для проверки актуального состояния карциномы, одного из самых распространенных видов рака кожи.

Актер с 2013 года борется со злокачественным новообразованием. Сделанная в самом начале операция дала лишь временный эффект: рак вернулся. Повторный анализ оказался «безрезультатным», врачам придется еще раз исследовать образец, но уже из более глубоких слоев кожи.

Хью Джекман признался, что в настоящее время рецидив мешает ему полноценно заниматься любимой работой.

Instagram @thehughjackman

«Когда я закончу съемки, я перепроверю… Пожалуйста, проверяйте свою кожу чаще, не повторяйте моих ошибок. Не думайте, что с вами этого не произойдет и, прежде всего, пользуйтесь солнцезащитным кремом», — призвал фанатов Джекман.

Такое признание актера тронуло фолловеров.

«Съемки не главное, береги себя»;

«Держись, брат»;

«Мое сердце разбито»;

«Только не снова, пожалуйста»;

«Молимся за тебя»;

«Очень надеемся на скорое выздоровление», — написали они в комментариях любимому артисту.

«Спасибо всем за такую поддержку… Если, опубликовав этот пост, я напомню хотя бы одному человеку посетить дерматолога — я буду счастлив», — поделился Хью Джекман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хью Джекман снялся абсолютно голым в рекламе для обуви.

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