Звезда фильма «В бой идут одни «старики» попал под обвинения в харассменте

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Надежда Квашенко
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Скандал в лучших голливудских традициях разгорелся на Украине. Служебное расследование начал местный Минкульт.

Звезда фильма «В бой идут одни «старики» попал под обвинения в харассменте

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Минкульт Украины проведет служебное расследование в отношении народного артиста Украины Владимира Талашко.

Разоблачения случаев харассмента, ставшие в последнее время очень популярными как в российской, так и в зарубежной творческой среде, докатились до Незалежной.

Внезапно обвинения в домогательствах посыпались на 75-летнего актера, известного миллионам зрителей по фильму «В бой идут одни „старики“», Владимира Талашко. О случаях домогательств заявили абитуриентки и студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, в котором преподает известный артист.

Собрал и опубликовал в Facebook истории, в которых содержаться признания девушек, сценарист Богдан Панкрухин.

По словам украинской журналистки Янины Соколовой, опубликовавшей по этому поводу пост в Facebook, другие преподаватели этого вуза также позволяют себе переходить границы дозволенного в отношении студенток.

«Когда я поступала в вуз один из педагогов совершал и ко мне похожие попытки, которые происходили под действием на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свое сладострастие, зная, что женщины будут молчать», — написала журналистка.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на ситуацию обещанием провести служебное расследование в вузе, где преподает актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем Елене Прокловой был нужен скандал о домогательствах. По мнению актрисы звезды сериала «Каменская» Елены Яковлевой, Проклова так долго молчала, потому что ей льстило внимание мужчин.

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