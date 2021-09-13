От переезда до свадьбы: ТОП-5 знаков зодиака, чья жизнь круто изменится осенью

Виктория Андреева
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Давно мечтали купить автомобиль или получить прибавку к зарплате? А может, обзавестись семьей и детьми? В ближайшие месяцы осуществимы любые желания!

От переезда до свадьбы: ТОП-5 знаков зодиака, чья жизнь круто изменится осенью

Фото: Depositphotos / minervastock

Лето почти подошло к концу, а это значит, люди уже настраиваются себя на осеннюю хандру. Немногие любят дождливое и пасмурное время года. И совершенно напрасно! По мнению астрологов, именно осенью, когда все ориентированы на работу, появляется масса возможностей круто изменить жизнь.

Сегодня расскажем о ТОП-5 знаках зодиака, представителям которых больше остальных повезет в сентябре, октябре и ноябре.

Овен

В характере Овнов считать себя страдальцами. Но грядущей осенью времени поплакать и пожалеть себя у них точно не будет. Появится шанс улучшить материальное положение и реализовать давние мечты. Для этого важно хорошо трудиться и активно взаимодействовать с людьми. Не исключены покупки авто и даже квартир!

Телец

У Тельцов намечаются перемены на любовном фронте. Если вторые половинки уже есть — возможны свадьбы. Если нет — очень привлекательные знакомства. Представителям этого знака не нужно тушеваться, когда будут предлагать романтические встречи. Незабываемые впечатления гарантированы! Кроме того, появится возможность открыть свое дело.

Лев

Вселенная наградит Львов за старание и упорство в труде. Скорее всего, выпадет шанс отправиться в большое путешествие. Там могут встретиться очень влиятельные люди, которые в будущем сыграют очень важную роль. Отказываться от деловых ужинов, переговоров и контрактов не стоит — выгода будет во всем.

Скорпион

Скорпионов ждут очень знаменательные события. Сказать, что именно это будет, — довольно сложно. Но это и понятно: у каждого человека свои цели. И все они имеют шансы на реализацию. Скорпионам следует быть настойчивее в делах и увереннее в себе. Звезды сулят переезды, свадьбы и возвращение людей из прошлого, с которыми есть что обсудить.

Водолей

Водолеям повезет не меньше остальных. Представится возможность наладить и личную жизнь, и поправить финансовое положение. Велики шансы получить выгодные предложения по работе. Многие представители этого знака также могут стать родителями или узнать о прибавлении. Грядущая осень подарит положительные эмоции и приятные сюрпризы, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на осень 2021 года от финалистки «Битвы экстрасенсов».

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

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