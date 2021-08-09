Страстная осень: любовный гороскоп от финалистки «Битвы экстрасенсов» Кажетты

Финалистка программы «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова составила любовный гороскоп на осень. Шаманка и ясновидящая рассказала, что ждет на личном фронте всех представителей зодиакального круга.

Овны

Овны уже в конце лета почувствуют страсть и привязанность к своим партнерам. При этом в любви вам стоит проявить рациональность и прислушаться к голосу разума, чтобы устоять перед собственными соблазнами. Также если вы задумываетесь о разрыве отношений, то делать этого в начале осени не стоит — сначала взвесьте все «за» и «против».

Тельцы

Тельцы этой осенью будут склонны постоянно влюбляться сразу в нескольких людей. Поэтому звезды рекомендуют вам быть более рассудительными и правильно расставлять приоритеты в любовном плане — в противном случае встречи с альфонсами или мошенниками не избежать.

Близнецы

Страсть и энергия — вот что ощутят Близнецы в конце лета. Осенью вас ожидает множество мимолетных романов на стороне. Однако такие интрижки вряд ли приведут к серьезным отношениям. Как сообщает ясновидящая, чувства у Близнецов вспыхнут к разным партнерам быстро и также молниеносно угаснут, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Раки

В конце лета Ракам не стоит ожидать каких-либо сюрпризов на личном фронте. Однако первый осенний месяц будет удачным для тех, кто уже состоит в любовных отношениях. Со второй половинкой вы будете проводить много времени на природе, наслаждаясь взаимопониманием и гармонией.

Львы

Осенью Львам необходимо будет запастись терпением. Поскольку в скором времени представительницы этого зодиакального круга могут получить предложение руки и сердца от второй половинки. Однако не стоит проявлять настойчивость в этом деликатном вопросе — иначе рискуете получить совсем не то, на что рассчитывали.

Девы

Если вы находитесь в отношениях на расстоянии, любовные чувства рано или поздно могут угаснуть из-за небольших разногласий. Однако не стоит поддаваться панике — проявите сдержанность и выведите партнера на откровенный разговор.

Весы

Затишье у Весов, наконец, сменится периодом новых приятных впечатлений на личном фронте. Звезды гласят, что свободные представители этого зодиакального круга встретят вторую половинку уже в начале осени. Однако отношения окажутся длительными только в том случае, если вы убережете любовный союз от вмешательства окружающих.

Скорпионы

Наглость и «ядовитость» может помешать «водным» Скорпионам построить серьезные отношения. Особенно если на предстоящем свидании вы заденете партнера неприятными и злыми словами, затронув сугубо личные и деликатные темы. Старайтесь хорошенько думать, прежде чем что-то сказать, только тогда вас ждет успех в личной жизни.

Стрельцы

Стрельцы, не будьте чересчур требовательными ко второй половинке. В противном случае поиск длительных отношений может затянуться надолго. Если вы находитесь в браке, старайтесь чаще напоминать партнеру о своей любви.

Козероги

Козероги, для вас осень — время неожиданных и приятных встреч. В скором времени правильный человек войдет в вашу жизнь, украсив ее новыми красками. Однако звезды не советуют кидаться сразу в омут с головой — для начала лучше присмотритесь к партнеру.

Водолеи

Свободным Водолеям стоит хоть на время «отключить голову» и разрешить себе испытать полный спектр новых чувств, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Семейных представителей воздушной стихии ждет совместное увлечение со второй половинкой — возможно, вы отправитесь, наконец, в невероятное путешествие.

Рыбы

В конце лета Рыбам не избежать служебного романа. Однако постарайтесь удержать вспыхнувшие чувства, чтобы не позволить личным проблемам повлиять на работу. Семейные представители этого знака зодиака начнут сомневаться в верности партнера, но не стоит поддаваться панике — на вас может сказаться обычная усталость.

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