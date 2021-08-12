🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, растущая Луна в знаке Дева требует от многих представителей зодиакального круга быть предельно внимательными. Особое внимание нужно уделить своему здоровью и финансовым вопросам. Также внимательно относиться к новым знакомствам. Только немногие из них окажутся полезными. Вообще этот день лучше всего провести в компании близких людей.

♈ Овен

Овнам стоит обратить внимание на свое здоровье. Если вы давно планировали посетить врача — самое время записаться к нужному специалисту. Большое внимание стоит уделить спорту. Если регулярные физические нагрузки до сих пор не вошли в вашу жизнь — необходимо это исправить. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно начать с утренней зарядки или прогулок в парке после трудного рабочего дня. Также в этот день можно уделить общению с родными. Поужинайте вместе со всей семьей или в компании друзей. Если у вас есть вторая половинка, устройте для нее романтический вечер.

Космический совет: уделите внимание своему здоровью, начните с утренней зарядки или прогулки в парке.

♉ Телец

Тельцов ждут приятные встречи и полезные знакомства. Одинокие представители зодиакального круга в этот день могут сходить на свидание. Возможно ужин с новым знакомым станет для вас судьбоносным. При этом звезды советуют Тельцам в четверг, 12 августа, не принимать поспешных решений. Если вы планировали разорвать отношения или уйти с работы — получше обдумайте свое решение и последствия, которое оно будет иметь.

Космический совет: не рубите сгоряча, взвесьте все «за» и «против»

♊ Близнецы

Звезды советуют Близнецам посвятить этот день саморазвитию. Вы можете записаться на курсы по изучению иностранного языка или взять пробный урок в школе танцев. Помните: вы — ваш главный ресурс. Все, что вы сейчас в себя вложите — обязательно принесет пользу в будущем. Вечер 12 августа Близнецам лучше провести с любимым человеком. Устройте себе и своей второй половинке культурный вечер: посетите выставку или сходите в музей.

Космический совет: помните, что вы — ваш главный ресурс, займитесь саморазвитием.

♋ Рак

Ракам давно пора выйти из зоны комфорта. Вы все чаще думаете о других и все реже о себе — пора это исправлять! Звезды советуют этим представителям водной стихии больше внимания уделять своим желаниями и потребностям. Помните, что, воплощая в жизнь свои даже самые маленькие мечты, вы сможете выйти за рамки, в которые сами себя загнали.

Космический совет: покиньте зону комфорта, начните воплощать в жизнь свои мечты

♌ Лев