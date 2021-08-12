🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

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Карина Исхакова
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, растущая Луна в знаке Дева требует от многих представителей зодиакального круга быть предельно внимательными.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 августа, растущая Луна в знаке Дева требует от многих представителей зодиакального круга быть предельно внимательными. Особое внимание нужно уделить своему здоровью и финансовым вопросам. Также внимательно относиться к новым знакомствам. Только немногие из них окажутся полезными.

Вообще этот день лучше всего провести в компании близких людей.

♈ Овен

Овнам стоит обратить внимание на свое здоровье. Если вы давно планировали посетить врача — самое время записаться к нужному специалисту. Большое внимание стоит уделить спорту. Если регулярные физические нагрузки до сих пор не вошли в вашу жизнь — необходимо это исправить. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно начать с утренней зарядки или прогулок в парке после трудного рабочего дня. Также в этот день можно уделить общению с родными. Поужинайте вместе со всей семьей или в компании друзей. Если у вас есть вторая половинка, устройте для нее романтический вечер.

Космический совет: уделите внимание своему здоровью, начните с утренней зарядки или прогулки в парке.

♉ Телец

Тельцов ждут приятные встречи и полезные знакомства. Одинокие представители зодиакального круга в этот день могут сходить на свидание. Возможно ужин с новым знакомым станет для вас судьбоносным. При этом звезды советуют Тельцам в четверг, 12 августа, не принимать поспешных решений. Если вы планировали разорвать отношения или уйти с работы — получше обдумайте свое решение и последствия, которое оно будет иметь.

Космический совет: не рубите сгоряча, взвесьте все «за» и «против»

♊ Близнецы

Звезды советуют Близнецам посвятить этот день саморазвитию. Вы можете записаться на курсы по изучению иностранного языка или взять пробный урок в школе танцев. Помните: вы — ваш главный ресурс. Все, что вы сейчас в себя вложите — обязательно принесет пользу в будущем. Вечер 12 августа Близнецам лучше провести с любимым человеком. Устройте себе и своей второй половинке культурный вечер: посетите выставку или сходите в музей.

Космический совет: помните, что вы — ваш главный ресурс, займитесь саморазвитием.

♋ Рак

Ракам давно пора выйти из зоны комфорта. Вы все чаще думаете о других и все реже о себе — пора это исправлять! Звезды советуют этим представителям водной стихии больше внимания уделять своим желаниями и потребностям. Помните, что, воплощая в жизнь свои даже самые маленькие мечты, вы сможете выйти за рамки, в которые сами себя загнали.

Космический совет: покиньте зону комфорта, начните воплощать в жизнь свои мечты

♌ Лев

Трудолюбивым Львам пора сделать передышку. Вы настолько погрязли в работе, что не заметили, как пролетело лето. Звезды рекомендуют вам взять небольшую паузу и посмотреть по сторонам. Поверьте, мир прекрасен и самое время открыться ему.

Космический совет: возьмите паузу и откройтесь этому миру

♍ Дева

Девам стоит обратить внимание на свои финансы. Проанализируйте свои расходы и доходы. Если вы живете не по средствам, самое время это исправлять. Старайтесь в этот день не поддаваться эмоциям, особенно во время разговора со своими родными. Любое резкое слово может привести к крупной ссоре. Ваша вспыльчивость также может повлечь расставание с любимым человеком. Лучше лишний раз подумайте прежде, чем что-то сказать. Ведь, как известно, слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.

Космический совет: уделите внимание своим финансам

♎ Весы

Не позволяйте своей внешней реальности разочаровывать вас, Весы. Вы пришли в этот мир не просто так; в вас есть сила и мужество, необходимые для преодоления обстоятельств. Вспомните, кем вы являетесь на самом деле. Только не начинайте немедленно все менять — хорошие вещи требуют времени. Просто знайте, что семена добра, которые вы сеете сейчас, взойдут тогда, когда им предназначено.

Космический совет: у вас достаточно силы, мужества и стойкости, чтобы выдержать все это.

♏ Скорпион

Вы искали ответы на важнейшие для вас вопросы в других людях и только отдалились от своей правды и высшей цели, Скорпионы. Сегодня звезды призывают вас сделать обратить свой взгляд внутрь себя. Вспомните, кто вы и зачем пришли в этот мир. Вы уже готовы исполнить порученную вам Вселенной миссию. Осталось только начать!

Космический совет: ответы на самые важные вопросы нужно искать в себе, а не других.

♐ Стрелец

То, что не ломает нас, делает нас сильнее, Стрельцы. Повторите эту фразу еще раз, чтобы смириться с ударами судьбы и преобразовать их в бесценный опыт. В будущем он сильно поможет вам. Но до тех пор сконцентрируйтесь на том, чтобы пережить черную полосу. Справиться с самыми лучшими днями помогут мысли о вашей лучшей версии себя, которая ждет вас на другой стороне.

Космический совет: удары судьбы делают нас сильнее. Крепитесь!

♑ Козерог

Вас повсюду окружают знаки, Козероги. Они буквально вокруг вас, так что начинаете уже действовать. Хватит ждать! Ваш рациональный ум попытается опровергнуть доводы интуиции и остановить вас. Не доверяйте ему безусловно. Доверьтесь Вселенной и пустите немного магии в свой мир.

Космический совет: если вы ждали знак, вот он. Действуйте!

♒ Водолей

Бывают времена, когда мы несем на своих плечах тяжесть всего мира. К счастью, сейчас не такое время для вас, Водолеи. Но будьте готовы к тому, что все изменится. В этом случае в первую очередь ищите помощи у своей семьи — родственники будут готовы оказать поддержку. В частности, если вы задумали начать новое дело или проект.

Космический совет: не бойтесь начать новый проект, близкие готовы вас поддержать.

♊ Рыбы

Если вы ищете человека, который подтвердит вашу правоту и похлопает по плечу, вы снова будете разочарованы, Рыбы. Всем нам иногда нужна поддержка и утешение, но искать их нужно не в других людях, а в себе. Посмотрите на свои достижения и неудачи через призму любви. Дайте себе одобрение, которого вы хотите от окружающих.

Космический совет: перестаньте пытаться получить утешение от окружающих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет, если все знаки зодиака застрянут в одном лифте.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

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