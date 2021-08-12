Астроном рассказала, откуда лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды

Каждый год жители Земли имеют возможность любоваться необыкновенным космическим явлением, которое в народе принято называть попросту звездопадом, хотя по факту это метеорный поток Персеиды. Старший методист Московского планетария Елена Илющенко в беседе с 5-tv.ru рассказала, что из себя представляет само явление «метеорного ливня» и где его можно будет наблюдать.

Что?

Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта — Таттла, и можно увидеть, как белые яркие метеоры резко прочерчивают небо. Это и есть метеорный поток Персеиды.

Когда?

Метеорный поток действует каждый год с 17 июля по 26 августа, но активно проявляется с 5 по 20 августа. Пик активности в этом году ожидается в ночь с 12 на 13 августа.

Куда смотреть?

Смотреть нужно на Северо-Восток, в область радианта. Это место на небе откуда, как нам кажется, вылетают метеоры. Эта точка располагается на границе созвездий Персея, Жирафа и Кассиопеи. Сначала нужно найти Кассиопею — перевернутую «М», левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла. Между ними как раз и располагается радиант Персеид. Именно оттуда зарядит звездный ливень.

Где лучше расположиться?

Лучшее место для наблюдений за метеорами это, конечно, горы или места вдали от крупных городов. Рекомендуется отъезжать на 30 километров от населенных пунктов, а от крупных городов вроде Москвы и Петербурга — на 100 километров. Иначе сильная засветка не позволит увидеть и половину метеоров.

На что смотреть?

При ясной погоде вдали от города можно увидеть до 110 метеоров в час. Об этом свидетельствует прогноз Международной Метеорной Организации.

Какое нужно снаряжение?

Для наблюдений метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы — звездопад можно наблюдать невооруженным глазом. В этом году погодные условия для наблюдения за сверкающим небом благоприятные, помешать может лишь внезапная облачность.

Что загадать?

Даже Вселенная не сможет вас ограничить в полете фантазии при загадывании самых сокровенных желаний, а звездопад станет гарантом того, что все мечты сбудутся.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы астролога, как правильно загадать желание на падающую звезду, чтобы оно сбылось.