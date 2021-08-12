Космонавт рассказал, кто мог просверлить отверстие в «Союзе»

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 1 012

Ранее сообщалось, что дыру в корпусе космического корабля проделал человек, незнакомый с его конструкцией.

Фото, видео: NASA, 5-tv.ru

Отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году не могло быть просверлено в условиях невесомости человеком, незнакомым с устройством корабля. Об этом заявил Герой РФ, космонавт Андрей Борисенко.

«На борту МКС работают только профессиональные космонавты, которые имеют соответствующую подготовку. Теоретически на борту может оказаться человек, который не готов к таким видам работ. Это космический турист, но в то время туристов точно не было на борту. Нет основания считать, что это сделал кто-то, не умеющий работать», — сказал Борисенко.

По словам космонавта, для работы в невесомости нужно иметь ряд навыков, в том числе уметь управлять своим телом, знать конструкцию, владеть инструментами.

Ранее сообщалось, что отверстие в «Союзе» просверлил человек, незнакомый с кораблем.

Как рассказывал 5-tv.ru, в 2018 году на МКС произошла утечка воздуха из-за микротрещины в обшивке корабля «Союз МС-09». Исследование показало явные следы использования дрели. Позднее космонавты, вернувшиеся с МКС, рассказали, что отверстие было просверлено изнутри. Через некоторое время генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания выяснила причину возникновения в обшивке «Союз МС-09» отверстия, однако кто и зачем его проделал, оставил в секрете.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.57
-0.40 86.35
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
Личная жизнь Андрея Соколова: «Маленькая Вера» и три неудачных брака
13:43
События с наводнениями в Крыму признали ЧС федерального масштаба
13:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Насти Пеньковой
13:21
Как разорвать паутину патологической любви: советы врача-сексолога
13:11
Чистая зеленая бумажка: названа идеальная валюта для хранения сбережений
13:06
В Москве проходит церемония прощания с правозащитником Сергеем Ковалевым

Сейчас читают

Олимпиада 2021: допинг, легкая атлетика. Британский бегун Уджа отстранен из-за положительного теста
Дипмиссия невыполнима: что будет с посольством ЕС в Белоруссии
Зачем депутат Лев Шлосберг тайно встречался с иностранными дипломатами
Женские знаки зодиака, способные привести к успеху любого мужчину
Эксперты объяснили, почему разбившийся на Камчатке Ми-8 пролежит на дне до зимы

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака