Космонавт рассказал, кто мог просверлить отверстие в «Союзе»

Отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году не могло быть просверлено в условиях невесомости человеком, незнакомым с устройством корабля. Об этом заявил Герой РФ, космонавт Андрей Борисенко.

«На борту МКС работают только профессиональные космонавты, которые имеют соответствующую подготовку. Теоретически на борту может оказаться человек, который не готов к таким видам работ. Это космический турист, но в то время туристов точно не было на борту. Нет основания считать, что это сделал кто-то, не умеющий работать», — сказал Борисенко.

По словам космонавта, для работы в невесомости нужно иметь ряд навыков, в том числе уметь управлять своим телом, знать конструкцию, владеть инструментами.

Ранее сообщалось, что отверстие в «Союзе» просверлил человек, незнакомый с кораблем.

Как рассказывал 5-tv.ru, в 2018 году на МКС произошла утечка воздуха из-за микротрещины в обшивке корабля «Союз МС-09». Исследование показало явные следы использования дрели. Позднее космонавты, вернувшиеся с МКС, рассказали, что отверстие было просверлено изнутри. Через некоторое время генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания выяснила причину возникновения в обшивке «Союз МС-09» отверстия, однако кто и зачем его проделал, оставил в секрете.