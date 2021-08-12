Счастлива по-своему: карьера и личная жизнь звезды «Шерлока» Уны Стаббс

На 85-м году жизни скончалась знаменитая английская актриса и танцовщица Уна Стаббс. Звезду во всем мире знают, как легендарную миссис Хадсон из британского детективного сериала «Шерлок». Поклонники не верят, что их любимицы больше нет на свете.

По официальной информации, пожилая актриса скончалась дома. Рядом с ней присутствовали самые близкие люди. Точная причина смерти звезды пока не названа. Однако по данным Daily Mail, это могло произойти из-за последствий тяжелой болезни. Сообщалось, что Стаббс чувствовала себя неважно последние несколько лет.

«По большей части я счастлива. Я могу предаваться меланхолии. Но это в частном порядке. Тогда я просто отправляюсь на прогулку!» — Уна Стаббс.

Путь к славе

Стаббс родилась 1 мая 1937 года в Лондоне. Ее отец был рабочим на чулочном и мукомольном заводах, мать занималась монтажом на киностудии Denham. Уна с детства грезила о карьере в шоу-бизнесе. Однако большие проекты ей не спешили предлагать. Впервые мир узнал о Стаббс как о танцовщице — именно в этом качестве она какое-то времени работала на телевидении. Порой красавица не верила в свои силы. Но деваться было некуда: где работать, как не в развлекательной сфере, она не представляла.

«Временами мне не хватало жесткости в общении с некоторыми людьми. Полагаю, что с течением жизни становишься сильнее», — делилась с журналистами артистка.

Свою первую главную роль Стаббс сыграла в 1963 году. Ее пригласили участвовать в музыкальной комедии «Летние каникулы». После этого спрос на Уну, как на актрису, резко вырос, отмечает Газета.ру.

Ей предлагали работу и в театре, и в кино. На счету звезды более 50 масштабных проектов. В их числе картины «Загадочное ночное убийство собаки», «Мисс Марпл», «Чисто английские убийства», «Дарреллы», «Шоу Кэтрин Тейт» и другие.

Мировую популярность Стаббс обрела, снявшись в сериале о приключениях знаменитого детектива Шерлока Холмса, где сыграл также Бенедикт Камбербэтч. Скромная, но остроумная миссис Хадсон в исполнении Уны полюбилась каждому. Фанаты детектива не могут представить себе иную актрису в этом амплуа.

www.globallookpress / UPPA

Личная жизнь

Уна Стаббс до последнего времени оставалась востребованной актрисой. О чем еще ей можно было мечтать? Пожалуй, только о личном счастье. Всю себя звезда посвящала карьере, потому и не смогла обзавестись крепкой семьей.

Актриса родила трех сыновей от двух разных мужчин. Ее мужьями были актеры Питер Гилмор и Ник Хенсон. Помогали воспитывать наследников звезде родители. Сама она трудилась почти без выходных.

«Я должна была зарабатывать деньги, поэтому бралась за хорошо оплачиваемую работу, которая зачастую была не самого лучшего качества. К счастью, я подходила для подобного занятия, но некоторые из моих работ тогда были довольно жалкими», — вспоминала как-то Уна.

Стаббс признавалась, что была довольно строгой матерью. Еще бы! Как иначе воспитать настоящих мужчин? Между тем, дети нисколько не обижались на актрису. Они знали: родительница буквально все делает ради них.

Самым страшным кошмаром для Уны было узнать о тяжелой болезни среднего сына Кристиана. Более 20 лет назад мужчине поставили диагноз «аневризмы сосудов головного мозга». Ему пришлось долго лежать в больнице. С ужасом Стаббс рассказывала, что многие молодые ребята из палаты наследника не выжили.

Дети подарили знаменитой актрисе четверых внуков. В последнее время они и работа были ее отдушиной. О большем Уна и не мечтала.

«Я думаю, что счастье — это выбор. Некоторые люди решают быть несчастными, и вы просто думаете: «Почему?“» — рассуждала звезда.

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