Глава фонда памяти группы Дятлова умер после посещения перевала

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Светлана Шевченко
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После возвращения из поездки Юрий Кунцевич почувствовал недомогание и был госпитализирован.

Глава фонда памяти группы Дятлова умер после посещения перевала

Фото: ВКонтакте @lutshevseh77

Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер после посещения перевала. Об этом РИА Новости сообщила его знакомая, журналист Наталья Варсегова.

По ее словам, Кунцевич отправился на известный всему миру перевал Дятлова 1 августа, а по возвращении почувствовал недомогание и был госпитализирован.

«Мне сообщила его жена Ольга, сестра моей жены. Это очень тяжелая утрата для всей большой семьи — жены, детей, внуков, племянников», — подтвердил печальную новость родственник главы фонда Аленксандр Митрохин.

Мужчина добавил, что причиной смерти стал коронавирус. При поступлении в больницу у 74-летнего Кунцевича диагностировали 40% поражения легких.

«Сначала он в общей палате лежал, потом перевели в реанимацию, дали кислород, а пару дней назад подключили к аппарату ИВЛ», — добавил Митрохин.

Семья до последнего надеялась на благоприятный исход. Для спасения Кунцевича предлагалось даже сдать кровь на плазму, так как у родственников был хороший титр антител, но врачи отказали.

«Один из лучших людей в моей жизни. Не могу поверить. Слезы душат»;

«Какой легкий в общении, какой любящий человек. Светлая головушка, кукуруза. Его сердца, доброты, юмора хватало для всех. Царство небесное. Не забудем», — появляются слова соболезнования на его странице в социальной сети.

Туристическая группа, которой руководил Игорь Дятлов, погибла во время похода на перевале на Северном Урале зимой в 1959 году. Причины случившегося выясняются до сих пор, а версий несколько сотен. Одни предполагают, что туристы стали жертвами несчастного случая, другие утверждают, что их гибель — следствие паронормального явления.

Спустя 60 лет после гибели туристов Генеральная прокуратура РФ по УрФО организовала проверку из-за обращений родственников погибших и интереса общества. Причиной гибели участников группы официально назван сход снежной лавины.

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