Газовый баллон взорвался в переполненном автобусе в Воронеже
| Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 1 139
В результате ЧП пострадали по разным данным от семи до 12 человек.
Срочная новость
Фото, видео: ТАСС / ГУ МВД; 5-tv.ru
Газовый баллон взорвался в переполненном автобусе в Воронеже. В результате ЧП пострадали по разным данным от семи до 12 человек.
«Двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое — в ожоговый центр областной больницы», — пишет ТАСС со ссылкой на слова дежурного городской скорой помощи.
Очевидцы также сообщают, что одному из пострадавших оторвало ноги. Эти данные пока не подтверждены, информация уточняется. На место выехали сотрудники экстреннных служб.
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