Газовый баллон взорвался в переполненном автобусе в Воронеже

|
Алиса Маркова
Срочная новость 1 139

В результате ЧП пострадали по разным данным от семи до 12 человек.

Фото, видео: ТАСС / ГУ МВД; 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Газовый баллон взорвался в переполненном автобусе в Воронеже. В результате ЧП пострадали по разным данным от семи до 12 человек.

«Двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое — в ожоговый центр областной больницы», — пишет ТАСС со ссылкой на слова дежурного городской скорой помощи.

Очевидцы также сообщают, что одному из пострадавших оторвало ноги. Эти данные пока не подтверждены, информация уточняется. На место выехали сотрудники экстреннных служб.

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа
13 авг
Иномарка в Воронеже протаранила толпу людей на тротуаре
13 авг
Врачи не обнаружили у пострадавших при взрыве в Воронеже осколочных ранений
13 авг
Сын владелицы взорвавшегося автобуса в Воронеже опроверг неисправность транспорта
13 авг
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса: «Как бумажку оторвало крышу, уши звенят»
13 авг
Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже: «Стало темно, обдало жаром»
13 авг
Умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже
13 авг
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось
13 авг
В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии троих пострадавших при взрыве в Воронеже
13 авг
Представитель перевозчика: Взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен
13 авг
Владелица взорвавшейся в Воронеже маршрутки рассказала, чем заправляли автобус
+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
Иномарка в Воронеже протаранила толпу людей на тротуаре
15:11
Врачи не обнаружили у пострадавших при взрыве в Воронеже осколочных ранений
14:54
Мой ласковый и нежный зверь: почему жертвы насилия остаются с обидчиком
14:44
Джиган примерил на себя образ владыки морского: «Повелитель петушар!»
14:39
Умер выдающийся математик, академик РАН Анатолий Коновалов
14:31
Бритни Спирс станцевала в честь освобождения от опеки отца

Сейчас читают

Олимпиада 2021: допинг, легкая атлетика. Британский бегун Уджа отстранен из-за положительного теста
Отсидевший 51 год в тюрьме мужчина оказался невиновным
Россиянин выиграл в лотерее 36 миллионов, не угадав ни одного числа
Александр Васильев рассказал, каких женщин богатые мужчины хотят в содержанки
В Самаре оцепили территорию вокруг автомобиля с тротиловыми шашками

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака