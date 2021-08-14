Могла ли одна из погибших быть причастной к взрыву в Воронеже — мнение подруги

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 015

Существует версия, согласно которой кто-то из пассажиров мог перевозить в салоне взорвавшейся маршрутки газовый баллон.

Фото, видео: ТАСС / Бражникова Кристина; 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Подруга погибшей при взрыве автобуса в Воронеже, 22-летней Ольги Ч. прокомментировала 5-tv.ru версию о ее причастности к трагедии. Приятельница девушки Татьяна рассказала, каким человеком была покойная.

Расследование происшествия продолжается. Среди версий называлась, в том числе и такая: один из пассажиров перевозил газовый баллон, который и стал очагом взрыва. Так как Ольга находилась в эпицентре, отчего и получила несовместимые с жизнью ранения, подозрение может пасть и на нее.

«Она не могла перевозить газовый баллон. Она возвращалась с работы, ехала домой в Воронеж, а не на дачу куда-то… У нее была хорошая жизнь, она жила с парнем, с родителями отношения хорошие были… Это человек — ангел просто. Всегда все она решала по-тихому, никаких проблем у нее никогда не было. Она счастлива была, она не пошла бы сама на смерть», — заявила Татьяна.

По словам подруги, погибшая лишь недавно переехала из Липецка в Воронеж, чтобы начать новую, самостоятельную жизнь. Устроилась работать продавцом. Отношения с избранником складывались благополучно, дело шло к свадьбе, Ольга даже предварительно приглашала Татьяну на торжество. Собеседница 5-tv.ru ни на секунду не усомнилась, что ее приятельница не имеет к ЧП никакого отношения — она стала случайной его жертвой.

Взрыв в воронежской маршрутке прогремел вечером 12 августа. Пассажиры только что зашли в салон, двери закрылись — в момент машина превратилась в груду металла. Пострадали 24 человека, двое из них скончались. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».

К расследованию подключены Национальный антитеррористический комитет, криминалисты центрального аппарата Следкома РФ и специалисты-взрывотехники ФСБ России. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что перевозчик опроверг версию о взрыве газовых баллонов в воронежском автобусе. В компании, в чьем парке была маршрутка, уверяют, что транспортное средство было полностью исправно.

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