Светлана Журова ответила на слова тренера Линой Ашрам о том, что РФ не умеет достойно проигрывать

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Алиса Маркова
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Заслуженный мастер спорта России высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде-2020 в Токио.

Светлана Журова ответила на слова тренера Линой Ашрам о том, что РФ не умеет достойно проигрывать

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Тема:
Олимпиада-2021 в Токио

Советская и российская спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала скандальное высказывание Айелет Зуссман, которая является тренером олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам.

В интервью израильскому изданию Ynet Айелет Зуссман заявила, что Россия якобы не умеет достойно проигрывать, и ей жаль, что соревнование завершилось конфликтом.

Скандал произошел, когда россиянку Дину Аверину на Олимпиаде лишили золотой медали. Спортсменка уступила первенство израильтянке Линой Ашрам. Притом, что последняя уронила ленту в конце своего выступления.

«В целом Ашрам то не причем. Об этом говорят все, но на Линой и ее тренера навалился шквал негатива от наших болельщиков, которые персонализируют всю скандальность ситуации с Ашрам. Это тяжело вынести. Допускаю, что это защитная реакция. Линой и тренер не виноваты в этой ситуации. Все негодование должно быть обращено к судьям, а не к девочке. А что Линой должна была сделать? Отдать медаль? Это ничего не изменит, а Аверины и не станут брать медали. Все вопросы к судьям. Наверное, не нравится, что россияне так поддержали свою спортсменку. Но так было бы во всех странах. Любой стране бы не понравилась несправедливость судейства, а не факт того, что другая девочка выиграла», — заявила Светлана Журова в интервью «Спорт-Экспресс».

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Выступление спортсменки оценили в 107,650 балла. Опередившая спортсменку, представительница Израиля Линой Ашрам заработала на 0,15 баллов больше. Ее выступление судьи оценили на 107,800 баллов.

В групповом зачете российские гимнастки заняли второе место, уступив первенство Болгарии. Впервые за 25 лет спортсменки остались без золота в обоих видах многоборья по художественной гимнастике.

Олимпийский комитет сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио. Он уже направлен руководству Международной федерации гимнастики.

Российские спортсмены, выступавшие в статусе ОКР заняли пятое место в медальном зачете, набрав 71 медаль, включая 20 золотых. На первом месте — США — 39 золотых, далее Китай — 38, Япония — 27 и Великобритания — 22. По общему числу медалей российские спортсмены занимают третье место.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гимнастки Аверины поблагодарили россиян за поддержку. Сестры Дина и Арина блестяще выступили на токийских Играх, но остались без «золота». На родине их результатами довольны.

Тема:
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