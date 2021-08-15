Макеева решила забеременеть с помощью квантового психолога: «Это моя мечта!»

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Виктория Андреева
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39-летняя актриса мечтает о большой семье. Ее новый муж Роман Мальков не против.

Макеева решила забеременеть с помощью квантового психолога: «Это моя мечта!»

Фото: Instagram @makeevan

Знаменитой актрисе Анастасии Макеевой скоро исполнится 40 лет, но детей у нее по-прежнему нет. Звезда мюзиклов не из тех, кто выступает против потомства. Будь ее воля, нарожала бы уже пятерых. Но к сожалению, не позволяет здоровье.

В интервью Вячеславу Манучарову Анастасия призналась, что пережила четыре неудачных ЭКО. Десять лет попыток зачать малыша любыми способами не увенчались успехом. Как итог — неутешительный диагноз: скудный овариальный резерв. Это значит, что у женщины почти нет фолликулов в яичниках, благодаря которым и должна наступать беременность.

Звезда много лет плакала, опасаясь, что никто не сможет ей помочь. Но вот Макеева вышла замуж в четвертый раз и нашла специалиста, который гарантировал ей рождение ребенка. Это — квантовый психолог Инна Тлиашинова.

«Мама — первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверена, что все случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу. Мы с Ромой (Мальковым — супруг — Прим. ред.) решили пройти обучение и будем с вами делиться своими эмоциями и достижениями», — рассказала о переменах в личной жизни Макеева подписчикам.

Instagram @makeevan

«Вы молодцы! У Вас все получится!»

«Пусть ваша мечта, Настя, исполнится в ближайшее время!»

«Какая вы умница! Пусть у вас будет много деток!» — обратились к актрисе юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько Анастасия Макеева заработала на скандале с экс-супругой своего нового мужа Романа Малькова.

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