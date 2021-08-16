Джигурда рассказал об интимных отношениях с Волочковой

Эпатажного актера Никиту Джигурду и танцовщицу Анастасию Волочкову связывает давняя дружба. Правда, как признался сам артист, порой их отношения выходят за рамки чисто приятельских.

Оказалось, что знаменитости вместе занимаются Тантрой — духовной практикой, связанной с управлением сексуальной энергией. Джигурда подчеркнул, что его супруга Марина Анисина совсем не против подобного «интима».

«Я прихожу к Насте, но даже мысли не допускаю о близких отношениях. Мы занимаемся священной Тантрой. Я счастлив, что Анисина мне позволяет делать все, за исключением проникновения в междуножный храм другой женщины», — приводит слова артиста сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне своей свадьбы Джигурда вскользь упоминал о своих практиках с Волочковой. Тогда актер уверял, что спокойно может потрогать танцовщицу за грудь.