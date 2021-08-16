Названы даты рождения людей, на которых повлияют планеты с 16 по 29 августа

Глобальные перемены астрологи прогнозируют с 16 по 19 августа. Все дело в расстановке планет — Юпитер, Сатурн, Уран, Марс, Венера предвещают неожиданные сюрпризы людям, рожденным в конкретный период. Астролог Наталья Анисимова перечислила даты рождения людей, на жизнь которые повлияют небесные светила.

Юпитер поможет достичь новых целей рожденным:

15.02-19.02, 15.04-19.04, 16.05-20.05, 16.06-21.06, 18.08-22.08, 19.10-23.10, 18.11-21.11, 17.12-21.12

Планета предвещает рожденным в определенные даты профессиональный рост. Кроме того, наступивший период — отличная возможность проявить себя на рабочем месте и тем самым заслужить признание коллег и даже влиятельных лиц.

Сатурн дисциплинирует рожденных:

29.01-01.02, 29.03-01.04, 28.04-02.05, 30.05-02.06, 31.07-04.08, 01.10-04.10, 01.11-04.11, 30.11-03.12

Сатурн в скором времени приручит к порядку и ответственности людей, появившихся на свет в указанный период. При этом астролог советует не ждать волшебного пинка от Вселенной и превратить, наконец, любимое хобби в профессию.

Уран подкинет неожиданные сюрпризы рожденным:

06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11

Уран — планета резких перемен, открытий, неожиданностей и свободы. Специалист предрекает рожденным в указанные даты глобальные изменения, к которым следует заранее подготовиться.

Марс создаст дух соперничества для рожденных:

01.03-12.03, 01.06-12.06, 03.09-14.09, 02.12-13.12

Конфликтная и будоражащая планета Марс переполнит инициативой и создаст раздражительную и нервозную обстановку — в особенности это касается представителей сильного пола. Так что астролог советует действовать, пока негативная энергия не вылилась в ссоры.

Черная Луна введет в искушение рожденных:

23.02-26.02, 24.05-27.05, 26.08-29.08, 25.11-28.11

В период с 16 по 9 августа может проявиться неотработанная родовая карма. Поэтому людям, рожденным в определенные даты, необходимо быть готовым к различным искушениям и провокациям.

Кармические Узлы повлияют на рожденных:

26.02-29.02, 27.05-31.05, 29.08-02.09, 28.11-01.12

Специалист рекомендует прислушаться к знакам Вселенной, которые укажут правильное направление и обратят внимание на важную сферу жизни. Это позволит наработать необходимый опыт и пересмотреть ежедневные привычки.

Венера устроит грандиозный праздник рожденным:

20.01-08.02, 20.05-09.06, 22.07-11.08, 22.09-12.10,21.11-10.12

Романтика, шопинг и развлечения — вот что ждет вас ближайшие две недели. Вселенная позволяет, наконец, вам расслабиться, уйти от суеты и почувствовать вкус жизни.

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