Всю жизнь в девках: женщинам каких знаков зодиака не везет в любви

Как часто женщина мечтает о простом — счастье в семье. Однако не у всех этот пазл складывается. Астрологи выяснили, что порой это зависит от знака зодиака. Специалисты отмечают, есть астрологические символы, представительницам которых не везет в любви.

Весы

Один из самых женственных знаков. Девушки-Весы нежны, изысканы и грациозны. Они пользуются вниманием мужчин, но очень много сомневаются. Им предлагают руку и сердце, а они все думают и выбирают. Именно поэтому Весы часто так и остаются одинокими.

Водолей

Эти дамы очень харизматичны, независимы и свободолюбивы. Часто они имеют много поклонников, их даже носят на руках. Но они не спешат создать семью, иногда из упрямства и нежелания быть как все. Зато, если найдут такого же авантюриста, могут обрести счастье в отношениях.

Козерог

Амбициозные и сильные женщины-Козероги часто отпугивают мужчин своим стремлением быть самостоятельными. В них попросту не всегда можно разглядеть нежную женскую натуру. Они даже составляют конкуренцию мужчинам, а это может отпугнуть потенциального кавалера. Но если уж кому-то они и позволят увидеть хрупкую девушку под личиной сильной бизнесвумен, этот счастливчик своего не упустит.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 перспективных бизнесменов по знаку зодиака.