Сын погибшего при крушении Ил-112В летчика: «Я всегда буду превозносить отца»

Сын летчика Николая Хлудеева, погибшего в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, Роман дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru сразу после трагедии. Мужчина признался, что его отец постоянно находился на борту рухнувшего воздушного судна. Что касается обстоятельств произошедшего, то наследник Хлудеева уточнил, что пока не располагает подробностями.

«Постоянно (находился на Ил-112В — Прим.ред.). Никакой информацией не владею, поэтому не смогу ответить на вопросы по авиакатастрофе. <…> Я буду всегда превозносить отца», — отметил Роман.

<<<ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем так уникален разбившийся самолет Ил-112В>>>

По предварительным данным, военно-транспортный самолет Ил-112В шел на посадку, когда рухнул в лесном массиве между Кубинкой и Большим Никольским озером. На борту находился три человека. Все погибли.