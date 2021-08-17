Чем уникален самолет Ил-112В, образец которого разбился в Подмосковье
Ил-112В разбился во время тренировочного полета при заходе на посадку в Подмосковье 17 августа. СК РФ проводит проверку по факту крушения.
Фото, видео: РИА Новости / Марина Лысцева; Соцсети
Уже стали известны подробности трагедии. Появилось видео происшествия. Стали известны имена погибших членов экипажа. Обнародованы предварительные версии случившегося. Но что же это за самолет Ил-112В и чем он уникален?
Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения. Он должен прийти на смену самолетам Ан-24 и Ан-26. Новый транспортник превосходит предшественников по всем показателям и предназначен для доставки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов. Ил-112В и для взлета, и для посадки достаточно хоть грунтовой, хоть бетонной, хоть асфальтовой взлетно-посадочной полосы. Основные рынки для Ил-112В — военно-транспортная и коммерческая авиация.
Ил-112В: Тактико-технические характеристики
- Тип — военно-транспортный самолет
- Разработчик — АК имени Ильюшина
- Производитель — ВАСО (Воронеж)
- Первый полет — 30 марта 2019 года
- Плановое начало эксплуатации — 2022 год
- Экипаж — 2 человека
- Максимальная загрузка — 5 тонн
- Максимальная скорость — 550 км/ч
- Практический потолок — 7600 метров
Ил-112В: Особенности военного применения
Ил-112В — двухдвигательный турбовинтовой моноплан с высокорасположенным прямым крылом. Военно-транспортная модификация по плану будет оснащена бортовым комплексом обороны. Это позволит самолету противостоять поражению ракетами с самонаведением инфракрасного, ультрафиолетового, оптического и радарного типа. Все это делает новый транспортник эффективным для работы в прифронтовой полосе. Ил-112В полностью оснащен только отечественными комплектующими, что делает его производство независимым от экспортных поставок.
Ил-112В: Создание, испытания, развитие
АК имени Ильюшина начал разрабатывать концепцию Ил-112В еще в 90-х. В ноябре 2014 года Минобороны РФ и компания «Ил» подписали госконтракт на завершение опытно-конструкторских работ по самолету и строительство трех опытных машин. В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года запланировано приобретение порядка 22 самолетов Ил-112В. Планировалось, что объемы серийного выпуска составят до 12 самолетов в год.
Новейший российский самолет Ил-112В прибыл для участия в форуме «Армии-2021». Фото, видео: Минобороны РФ
Первые испытания нового военного транспортника прошли весной 2019 года. 13 августа 2021 года первый образец нового самолета совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в Подмосковье для подготовки к участию в военно-техническом форуме «Армия-2021». Разбившийся самолет — это первый из двух собранных опытных Ил-112В. Второй образец сейчас проходит ресурсные испытания. По факту крушения СК РФ проводит проверку и серию необходимых экспертиз.
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