Какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года

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Алиса Старжевская
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Гороскоп на первый месяц осени раскрывает знаки «везунчиков» и аутсайдеров любовного фронта.

Какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года

Фото: Depositphotos / Geribody

Какой знак зодиака встретит любовь в сентябре — решает Венера. Именно эта планета отвечает за любовь и гармонию в отношениях, ее транзитное положение в первой половине месяца благоприятно скажется на представителях стихии Воздуха.

Теплая, мягкая осень раскрасит одинокую жизнь или привнесет гармонию в отношения Близнецов, Весов и Водолеев.

Из накроет волна нежности, которую они направят на свои вторые половинки. Возлюбленные ответят взаимностью. Одиноким воздушным знакам предстоит окунуться в романтические приключения.

Нахождение Венеры в созвездии Весов даст привилегии еще двум знакам. Счастливчиками окажутся представители огненных знаков Львы и Стрельцы. Их ждут яркие, но мимолетные встречи. Судьбой новый знакомый не станет, предупреждают астрологи.

Последние две недели сентября Венера «погостит» в созвездии Скорпиона. Это означает, что это время неблагоприятно для всех знаков в плане развития личных отношений. Чуть больше повезет представителям водной стихии: Рыбы, Рак и Скорпион поплывут по течению, остальным придется преодолевать пороги. Чтобы оптимально пережить это время, звезды рекомендуют всем знакам зодиака уделять больше времени любимым, проявляя такт и терпимость. Несмотря на предостережения, с высокой долей вероятности, Водолеев ждет разрыв в отношениях: поводом к расставанию может стать их излишняя любовь к свободе и неумение договариваться.

Аутсайдерами любовного фронта в сентябре окажутся Раки, Козероги и Овны. Виновата Венера: напряженные аспекты созвездий с Планетой любви привнесут немало путаницы в личные отношения. Они рискуют нарваться на ссоры с любимыми, а одиноким представителям этих трех знаков стоит отложить на время знакомства и свидания. Сентябрь — это еще не вся осень, стоит дождаться лучших времен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ретроградные планеты влияют на человека в 2021 году.

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Какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года

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