В МГУ рассказали, при каком условии 8-летняя девочка-вундеркинд может учиться в вузе
В списках зачисленных на бюджет Алиса Теплякова не числится.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Восьмилетняя девочка с потрясающими способностями Алиса Теплякова может стать студенткой МГУ на платной основе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе психологического факультета вуза.
Как ранее стало известно, восьмилетняя москвичка успешно справилась со сдачей ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и планировала стать студенткой психологического факультета МГУ.
В вузе идею поддержали, с условием, что девочка успешно пройдет вступительные испытания. Позднее ректор Виктор Садовничий сообщил СМИ, что Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания для поступления на выбранный факультет.
Однако в опубликованных на сайте вуза приказах со списком зачисленных на «бюджет» абитуриентов имени Тепляковой не оказалось.
«Тепляковы, как и все остальные абитуриенты, могут заключить договор на обучение», — прокомментировали на факультете МГУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой готов оплачивать обучение дочери в МГУ.
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