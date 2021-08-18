В МГУ рассказали, при каком условии 8-летняя девочка-вундеркинд может учиться в вузе

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Надежда Квашенко
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В списках зачисленных на бюджет Алиса Теплякова не числится.

В МГУ рассказали, при каком условии 8-летняя девочка-вундеркинд может учиться в вузе

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Восьмилетняя девочка с потрясающими способностями Алиса Теплякова может стать студенткой МГУ на платной основе. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе психологического факультета вуза.

Как ранее стало известно, восьмилетняя москвичка успешно справилась со сдачей ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и планировала стать студенткой психологического факультета МГУ.

В вузе идею поддержали, с условием, что девочка успешно пройдет вступительные испытания. Позднее ректор Виктор Садовничий сообщил СМИ, что Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания для поступления на выбранный факультет.

Однако в опубликованных на сайте вуза приказах со списком зачисленных на «бюджет» абитуриентов имени Тепляковой не оказалось.

«Тепляковы, как и все остальные абитуриенты, могут заключить договор на обучение», — прокомментировали на факультете МГУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой готов оплачивать обучение дочери в МГУ.

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