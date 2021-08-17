Девятилетняя девочка-вундеркинд не поступила на бюджетное отделение в МГУ
Ранее Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по биологии, информатике и русскому языку и стала самой молодой абитуриенткой в России.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет единый госэкзамен (ЕГЭ), не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ). Это следует из приказа о зачислении, в котором имя девочки-вундеркинда отсутствует.
Отец Алисы Евгений Тепляков заявил, что семья твердо настроена на обучение дочери в МГУ — не на бюджетной, так на договорной основе.
«Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов», — заявил мужчина.
Ранее ректор МГУ, академик Виктор Садовничий сообщил, что Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные экзамены на психологическом факультете. Девочка стала самой молодой абитуриенткой в России: в восемь лет она закончила среднюю школу и сдала ЕГЭ по биологии, информатике, русскому языку.
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