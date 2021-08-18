Как лишние сантиметры влияют на зарплату

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Алиса Старжевская
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Ученые впервые обнародовали результаты исследований, касающиеся связи внешности и уровня дохоов.

Как лишние сантиметры влияют на зарплату

Фото: Depositphotos / konstantynov

Стройным и высоким больше платят — это утверждение научно подтверждено учеными из Университета Айовы. Специалисты выявили зависимость между уровнем дохода и антропометрическими данными.

Сообщается, что это первое исследование подобного типа: ранее выводы о влиянии внешности на карьерный и финансовый рост делались на основе опросов.

Принципиальное отличие новых исследований — то, что они получены не на основе субъективных данных, а в результате работы специально обученной и неподкупной нейросети. Искусственный разум оценивал различные параметры тела человека, такие как рост и телосложение, с помощью 3D-сканера.

Анализу подверглись 2 383 человека в возрасте от 18 до 65 лет.Исследователи выявили четкую связь между внешними данными и уровнем дохода.

Так, выяснилось, что доход мужчин напрямую связан с их ростом — каждый лишний сантиметр добавляет около 998 долларов в год, причем это касается только богатых людей и представителей среднего класса. Вес на размере кошелька никак не сказался.

Чего не скажешь о женщинах, им этот параметр — избыточный вес — напротив, подпортил надежды увеличить свое благосостояние. Лишние килограммы снижают уровень дохода на 934 доллара при увеличении индекса массы тела на единицу. Женский рост и крутость бедер не стали определяющими факторами: и низкие, и высокие могут быть одинаково успешны.

На основе полученных данных можно утверждать, что внешняя привлекательность однозначно делает вас богаче, что подтверждает критикуемую предвзятость работодателей. Впрочем, это может быть и следствием того, что высокие мужчины и стройные женщины просто более уверены в себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по одежде одинокой женщины определить уровень ее дохода и социальный статус.

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