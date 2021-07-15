Встречают по одежке — эта мудрость с годами не теряет своей актуальности. По внешнему виду женщины легко определить не только ее профессию, уровень дохода или социальный статус. Также можно понять, состоит она в отношениях или нет. 5-tv.ru собрал пять таких признаков, выдающих одинокую даму.

Кричащая и вызывающая одежда

Иногда женщина всем своим видом пытается показать, что она свободна для отношений. Короткие платья и миниюбки, блузы с глубоким декольте, шорты, которые больше похожи на нижнее белье. Такой гардероб указывает на то, что представительница прекрасного пола хочет привлечь внимание мужчины. Обычно и без того вульгарный образ женщины дополняют неестественно ярким макияжем. Как правило, такая манера одеваться отпугивает мужчин, либо привлекает тех, кто не ищет серьезных отношений.

Леопардовый принт и другие хищные расцветки

Животный принт, в частности леопардовый, может выглядеть стильно. К примеру, вы можете добавить босоножки и клатч к черному платью миди или средней длины. Но не нужно надевать леопардовую блузку с глубоким декольте поверх лосин, заправленных сапоги этой расцветки. Такой безвкусный наряд отпугнет любого мужчину, который хоть немного разбирается в моде.

Обтягивающая одежда

Одинокие дамы с особым трепетом относятся ко всему обтягивающему. В попытках подчеркнуть одновременно все свои формы они нередко перегибают палку. Причем, увы, далеко не все женщины обладают идеальным телом. Поэтому чрезмерно обтягивающая одежда выставляет их в невыгодном свете. Выбирая приталенные модели стоит учитывать индивидуальные особенности.

Не лишним будет запомнить, что обтягивающий кроп-топ лучше надеть в сочетании с расклешенной юбкой в пол. А поверх обтягивающего платья можно накинуть кардиган. Он сделает образ завершенным и менее вульгарным.

Бесформенные балахоны

Мода на оверсайз с некоторыми женщинами сыграла злую шутку. Однако не надо путать стильные объемные свитшоты с бесформенными растянутыми кофтами. Мужчина всегда хочет видеть в своей избраннице в первую очередь женщину. Даже редкая красавица, одетая в растянутую футболку и старые джинсы, легко может остаться незамеченной на фоне стильных дам.

Конечно, вы можете выйти на прогулку с собакой или вынести мусор в бесформенном балахоне. Однако не стоит забывать, что мужчину своей мечты можно встретить даже возле своего дома.

Старая одежда, не имеющая никакого вида

Женщины, позволяющие себе выходить в свет в вещах не первой свежести, определенно одиноки. Одежда в катышках, брюки, потерявшие актуальность еще в 90-е, стоптанная обувь — признаки того, что у дамы явно нет кавалера. При этом нежелание носить стильные вещи и ухаживать за собой только усугубляет положение.

Есть правда одно обстоятельство, когда женщина может позволить себе ходить с грязной головой и в не стиранной футболке. Это декрет.

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