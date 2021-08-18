Адвокат Безбородовой обвинил СК в незаконном возбуждении дела из-за избиения сына Пьехи

Адвокат Ирины Безбородовой, которая избила восьмилетнего сына Стаса Пьехи в одном из коттеджных поселков под Санкт-Петербургом, обвинил Следственный комитет в незаконном возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитной. О том, что дела, относящиеся к статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», находятся только якобы в компетенции МВД, Алексей Станкевич заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Очень открыто прозвучала версия о том, что сторона Ирины Безбородовой, всех купила и теперь пытается уйти от ответственности. У меня тогда возникает встречный вопрос к нашим визави: а каким образом, господа, дело по 115 статье, по звонку ли, либо еще каким-то образом, оказалось в Следственном комитете? Есть закон. 151 статья УПК — подследственность 115-й статьи определена органом дознания МВД. Коллеги, адвокаты… Если кто-то пытался возбудить по 115-й статью — это невозможно! […] Тогда мы расписываемся фактически в том, что с той стороны имеет место, я не утверждаю, „телефонное право“ или еще какое-то, а с нашей стороны имеется защита в правовом поле», — заявил адвокат Безбородовой.

Напомним, что расследование этого дела под свой личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Это, судя по заявлению в ток-шоу, Станкевичу показалось очень странным.

Звездный адвокат Сергей Жорин уверен: Ирина Безбородова просто всячески пытается обелить себя после скандала, а заявление ее защитника выглядит неоднозначно. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Утверждение представителей Безбородовой о том, что СК, якобы, незаконно возбудил уголовное дело в данном случае выглядит очень странно. Тем более, принимая во внимание то, что председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль. Наоборот, Безбородова, которая всех уверяет, что она не избивала ребенка, должна была радоваться, что дело расследуется Следственным комитетом. Оно находится на контроле у председателя следственного комитета, значит, все будет по закону, как положено. Однако, Безбородова и ее представители говорят, что якобы дело было возбуждено незаконно с использованием какого-то звонка», — сказал Жорин.

Он добавил, что в данных обстоятельствах можно предположить, что Безбородова не заинтересована в том, чтобы «истина вышла на свет», и следователи установили все обстоятельства случившегося.

Напомним, что об избиении сына Стаса Пьехи стало известно в начале июля. Мальчик в ходе конфликта с соседкой проткнул надувной бассейн на ее участке, отчего та рассвирепела. От женщины досталось и родственникам Пети, в том числе его бабушке. Сын артиста был госпитализирован, ему диагностировали сотрясение мозга.

В день конфликта Безбородова призналась, что «схватила сына Стаса Пьехи и швырнула его об землю». Кроме того, есть свидетели произошедшего. На следующий день, мальчик на скорой был доставлен в больницу, где он пролежал несколько дней для проведения обследования. Вместе с тем СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела. Соответственно, следователи изучили все обстоятельства, пришли к выводу, что все-таки имеются события преступления. Позже Безбородова, вероятно, сделала монтаж ранее распространившейся в соцсетях записи, чтобы доказать, будто бы никакого избиения не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что избившая сына Стаса Пьехи Безбородова призналась, что думала, что маленький Петя — ребенок из неблагополучной семьи. По словам скандалистки, мальчик вел себя нагло, и она запретила своему сыну дружить с ним.