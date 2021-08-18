Избившая сына Пьехи женщина думала, что он из неблагополучной семьи

Ирина Безбородова, в отношении которой возбуждено уголовное дело после избиения сына Стаса Пьехи Пети, заявила о наглом поведении мальчика. По словам женщины, на момент инцидента она не знала, что Петя — наследник звездной династии, и думала, что он из неблагополучной семьи.

Так, Безбородова утверждает, что мальчик заходил в чужие дома и просил еду. Сначала она терпела его визиты, но, когда Петя проткнул бассейн, это вывело ее из себя. При этом женщина настаивает, что не била мальчика, а просто вела его за руку к его маме.

«Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. На тот момент Пете было запрещено заходить к нам в коттедж, так как двумя днями ранее в поселке произошел инцидент: Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в красной краске. Своему сыну Грише я запретила дружить с Петром», — заявила Безбородова в эфире телеканала «Россия-1».

Об избиении сына Стаса Пьехи и его экс-супруги Наталии Горчаковой стало известно в начале июля. Мальчик в ходе конфликта с соседкой проткнул надувной бассейн на ее участке, отчего та рассвирепела. От женщины досталось и родственникам Пети, в том числе его бабушке. Сын артиста был госпитализирован, ему диагностировали сотрясение мозга, родители обратились в полицию и в суд. Ситуацию лично контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как рассказывал 5-tv.ru, Стас Пьеха обвинил Ирину Безбородову в монтаже видеозаписи избиения его сына с целью выйти сухой из воды. По словам певца, женщина всячески пытается обелить себя после скандала: подключает к ситуации «своих» журналистов, которые могут написать «правильную версию» событий, а также ходит на ток-шоу. В свою очередь звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы сына Пьехи, заявил, что осуществленные в СМИ вбросы направлены на то, чтобы попытаться защитить признавшуюся во всем Безбородову от наказания в рамках уголовного дела.