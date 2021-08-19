Отец сдавшей ЕГЭ в девять лет москвички рассказал о ее трудоустройстве после МГУ

Отец москвички-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений, которая сдала ЕГЭ в девять лет, рассказал, будет ли дочь работать сразу после окончания университета, куда она была зачислена этим летом.

«Выпихивать ее на работу мы явно не собираемся, но, с другой стороны, есть много людей, которые работают не потому что им нужны деньги, а потому что им это нравится. И вот если ей будет нравиться, то это ее личное дело, пусть она это сама решит, хочет она работать или нет», — поделился он в интервью РИА Новости.

Девочка выбрала для учебы направление психологии. По словам отца, эта специальность может стать основой для других профессий, ведь знания в этой области дают умение простраивать работу, взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия.

Алиса Теплякова — самая юная выпускница страны. Среднее образование она завершила в семь лет, а к восьми получила аттестат. Теперь успешно сдала ЕГЭ и вступительные экзамены в МГУ имени Ломоносова. Как ранее сообщал 5-tv.ru, она не поступила на бюджетное место, но ее приняли на платной основе.