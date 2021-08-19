Влад Топалов определился с приоритетами: «Мне не нужна жена»

Экс-солист группы «Smash!» Влад Топалов решил, чего хочет от жизни. В понимании артиста самое главное — это семья. Он даже готов променять карьеру на отношения. Но есть одно «но»: верным, преданным, заботливым и нежным артист будет только если супруга — телеведущая Регина Тодоренко — будет соответствовать его идеалу.

Топалов опубликовал в Instagram пост, где объяснил: он хочет, чтобы любимая женщина была ему родным человеком, а не просто женой. Он видит большую разницу между тем как ведут себя в браке простые влюбленные и близкие друг другу по духу люди.

«В первом случае вы делаете то, что должны: она работает, стирает, готовит, отдает супружеский долг (чаще всего, с мыслью „отстреляюсь и спать“), и он работает, вбивает гвозди, отдает супружеский долг (в большинстве своем, вообще ни о чем не думая). Будучи родными людьми, они делают то же самое. С одной лишь разницей: свободное от обязательств время они посвящают друг другу», — подчеркнул певец.

Он заявил, что родные люди даже сексом занимаются по-другому, не как простые муж и жена. Ему нравится, когда с любимой женщиной, как с другом, можно поговорить о чем угодно и за чашкой чая, и за бокалом вина.

«Родные люди <…> и есть личная жизнь друг друга. У них нет секретов, они знают друг о друге все. Мне не нужна жена! Мне нужен родной человек!» — заключил Топалов.

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Фанаты поддержали певца в его размышлениях и пожелали долгого счастья с супругой Региной Тодоренко. Некоторые поклонницы Влада Топалова признавались, что мечтают найти кавалеров, похожих на него.

«Берегите свою семью!»

«Влад, вы просто супер!»

«Настоящий джентльмен… Еще и красивый!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие непристойности готов пойти Влад Топалов ради денег.