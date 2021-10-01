Без мяса и душа: У кого из звезд странные методы воспитания детей?

Некоторые знаменитости, например, Ким Кардашьян, балуют своих детей и не отказывают ни в одной просьбе. Другие звезды предпочитают придерживаться строгих методов воспитания, вводя странные правила в доме. У кого из российских и зарубежных знаменитостей странные методы воспитания детей, рассказывает 5-tv.ru.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова — платят дочери за пятерки

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Звездная пара — многодетные родители. Вместе они воспитывают пятерых детей: дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида. Оксана поделилась с подписчиками в Instagram методом поощрения старшей дочери Ариелы за хорошую учебу. За каждую пятерку девочка получает деньги! Джиган и Самойлова «рассчитываются» с ребенком в конце недели. Если Ариела принесет в дневнике хоть одну тройку или двойку, вся накопленная за неделю сумма обнуляется, а девочка остается без карманных денег. Работает этот метод воспитания или нет, Оксана не уточнила.

Дэвид и Виктория Бекхэм — сажают детей на «стул наказаний»

Фото: ТАСС / ZUMA

Дэвид и Виктория Бекхэм вместе уже более 20 лет. В браке у них родилось трое сыновей Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. Для того чтобы воспитать детей достойными людьми, звездные родители придерживаются строгих правил воспитания. Правда, сейчас им следуют только младшие Круз и Харпер: Бруклин и Ромео уже совершеннолетние.

Наказания в семье Бекхэмов не приняты, но есть специальный «стул наказаний», на который отправляется провинившийся ребенок. Сидя на стуле, он размышляет над своим поведением и делает выводы. Когда младший член семьи Бекхэмов осознает свою вину, то поднимается со стула и рассказывает родителям, какой урок они из этого вынесли.

Наталья Водянова — запрещает детям плакать

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

Российская топ-модель воспитывает пятерых детей. Лукаса, Виктора и Неву она родила от первого мужа — британского аристократа Джастина Портмана. Отец младших сыновей Натальи Водяновой — французский бизнесмен Антуан Арно.

Водянова не позволяет своим детям плакать. Слезы в доме модели под строгим запретом: наследники могут плакать только из-за боли. Звездная мама объясняет это тем, что ее дети и так имеют слишком в жизни, а позволить им манипулировать родителям с помощью слез — непозволительно. Таким образом Наталья Водянова учит детей достойной реагировать на потрясения, без всплеска эмоций.

Мила Кунис и Эштон Катчер — не отправляют детей в душ

Фото: ТАСС / ZUMA, ТАСС / Pa Photos

Актеры стараются скрывать семейную жизнь от глаз общественности, но иногда они приоткрывают завесу тайны. В одном из интервью Кунис рассказала, что они редко купают детей. Мила призналась, что она не из тех родителей, кто постоянно моет новорожденных. Актриса объяснила свою позицию в плане гигиены тем, что в ее детстве (девушка родилась на Украине в 1983-м — Прим.ред.) не было горячей воды, поэтому душ она принимала нечасто. Непонятно почему, но такую же практику она решила распространить и на своих детей.

Мила Кунис и Эштон Катчер отправляют детей в душ только в том случае, если они запачкались. В иных ситуациях они не видят в этом смысла.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко — разрешают сыну смотреть мультики 30 минут в день

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звездная пара неоднократно подвергалась нападкам общественности из-за строгих методов воспитания сына Саши. Яна и Евгений уготовили сыну звездный путь по стопам отца. Кроме плотного графика тренировок, родители держат мальчика в ежовых рукавицах. Рудковская выделяет восьмилетнему Саше только 30 минут в день на просмотр мультфильмов. Она разрешает сыну смотреть телевизор в качестве награждения за успехи в спорте и учебе.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко считают, что так Саша научится ценить свое время и уделять больше времени работе над собой, чтобы достичь желаемых результатов.

Гордон Разми — не берет детей в первый класс самолета

Фото: ТАСС / PA Wire

Разми основал собственную кулинарную империю и считается одним из самых богатых шеф-поваров в мире. Он и его жена Кайетана (Тана) могут позволить себе почти все, например, летать в первом классе самолетов. Но его трем дочерям Матильде, Холли, Меган и сыновьям Джеку Скотту и Оскару такая роскошь недоступна. По крайней мере за счет звездного папы. Гордон и Тана отправляют отпрысков на места в экономклассе. Если дети хотят лететь в первом, шеф-повар советует им заработать на билет самостоятельно.

Гордон Рамзи считает, что детей нельзя баловать. Чем раньше они начнут себя обеспечивать, тем ответственнее станут и будут знать цену деньгам. Так что пятеро детей шеф-повара должны самостоятельно заработать свое состояние, а не рассчитывать на его наследство.

Ирена Понарошку — запрещает сыновьям есть мясо

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая и ее муж Александр Глухов (известный как DJ List — Прим. ред.) вегетарианцы. Ирена отказалась от мяса ради супруга, который считает себя кришнаитом. Такого же рациона питания придерживается их сыновья — Серафим и Теодор. Понарошку утверждает, что старший мальчик сам отказался от мяса, птицы, рыбы и морепродуктов.

Пока трехлетний Теодор только постигает азы вегетарианства, старший Серафим сидит на строгой диете и в случае набора лишнего веса, его наказывают. Родители отбирают у ребенка гаджеты и не отдают до тех пор, пока он не приведет себя в форму. За каждый сброшенный килограмм Серафима ждет поощрение.