Сколько зарабатывают наставники шоу «Голос»?

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Ольга Петровиченко
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В списке успешных звезд России оказалось много наставников популярного конкурса вокалистов.

Сколько зарабатывают наставники шоу «Голос»?

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кому из российских звезд удалось монетизировать свою популярность лучше остальных? Forbes составил список из 40 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Учитывались не только заработки знаменитостей, но и другие критерии, например, упоминаемость в СМИ. На первом месте — боец Хабиб Нурмагомедов. На втором — Ольга Бузова.

Сайт Teleprogramma.pro заметил интересную тенденцию в этом рейтинге. Оказалось, в нем много наставников шоу «Голос». Проект пришел на отечественное телевидение из Нидерландов, где он транслируется с 2010-го. В России было девять сезонов «взрослого» шоу, восемь сезонов «Голос. Дети» и три сезона «Голос. 60+».  Российский вариант «Голоса» имеет десятки поклонников по всей стране. А звезды, исполняющие роль наставников, не только обладают влиянием в шоу-бизнесе, но получают высокие гонорары.

Сергей Шнуров

Доход за год: $8,8 млн (около 650 млн рублей)

Основатель и фронтмен группы «Ленинград» участвовал в седьмом, восьмом и девятом сезонах шоу. Дважды удостаивался звания «Лучший наставник». Помимо работы в «Голосе», Сергей Шнуров — генеральный продюсер телеканала RTVi, общественный деятель и сопредседатель «Партии роста».

Егор Крид

Доход за год: $6,9 млн (около 510 млн рублей)

Артист участвовал в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети». Помимо телевидения, Егор Крид выпускает песни и снимается в интернет-шоу, а также в рекламе. Больше всего известен среди молодой аудитории. Музыкант активно ведет страницы в соцсетях. В Instagram на него подписано более 14 миллионов человек.

Дима Билан

Доход за год: $6,9 млн (около 510 млн рублей)

Победитель «Евровидения» — старожил проекта «Голос». Билан пять раз занимал кресло в шоу. Он входит в так называемый «золотой состав» наставников. Дима Билан примет участие в юбилейном десятом «Голосе» вместе с Александром Градским, Пелагеей и Леонидом Агутиным.

Баста

Доход за год: $6,6 млн (около 487 млн рублей)

Рэпер снимался в четвертом, седьмом и девятом сезонах шоу. Трижды становился «Лучшим наставником» «Голоса». Кроме того, он появился в детском «Голосе» пятого, седьмого, седьмого и восьмого сезонах. Баста продюсирует молодых исполнителей, владея лейблом Gazgolder, снимается в кино и рекламе.

Полина Гагарина

Гонорар за год: $6,4 млн (около 473 млн рублей)

Бывшая участница «Евровидения-2015» участвовала в четвертом, пятом, восьмом и девятом (детском) сезонах шоу «Голос». Артистка активно выпускает новые синглы, многие из которых оказываются на вершине музыкальных чартов. Гагарина активно снимается в кино и рекламе.

Григорий Лепс

Доход за год: $5,3 млн (около 391 млн рублей)

Заслуженный артист РФ дважды участвовал в шоу «Голос», победить ему удалось один раз — в четвертом сезоне передачи. Помимо работы на телевидения, Григорий Лепс продюсирует молодых исполнителей, а также владеет рюмочной и продуктовой лавкой.

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