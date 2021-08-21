В ФРГ назвали размер будущей пенсии Ангелы Меркель

Ангеле Меркель совсем недолго осталось занимать кресло канцлера ФРГ, и вскоре она станет самой обычной немецкой пенсионеркой. Германские СМИ совместно с Немецким союзом налогоплательщиков (НСН) посчитали, сколько же будет получать фрау после ухода с поста.

Оказалось, что приблизительная пенсия Меркель составит порядка 15 тысяч евро — это около 1,3 миллиона рублей. Для сравнения, среднестатистический немец на пенсии получает 1 — 1,5 тысяч евро (от 85 до 130 тысяч рублей).

Стоит учесть, что Ангела Меркель и в самом деле много работала, а не просто просиживала штаны в немецком парламенте. К своим 67 годам она 15 лет заседала в Бундестаге, возглавляла два министерства, работала в правительстве Гельмута Коля, 18 лет председательствовала в Христианско-демократическом союзе и уже 16 лет является первым лицом Германии в качестве федерального канцлера.

Учитывая подобный срок напряженной ответственной работы и то, что сейчас Меркель получает 35 тысяч евро и содержит на собственные деньги некоторый штат людей, который ей может оплачивать и бюджет, ее пенсию нельзя назвать раздутой.

«Меркель может рассчитывать на практически половину своей нынешней зарплаты. В настоящее время канцлер зарабатывает немногим более 35 тысяч евро в месяц. Кроме того, она финансирует офис-менеджера, двух спикеров, секретаря и водителя», — сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сообщение НСН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангела Меркель поделилась планами на жизнь после отставки. Тогда канцлер призналась, что с нетерпением ждет, когда сможет оставить должность главы правительства.