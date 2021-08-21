Голубая Луна: как изменит жизнь людей «лучшее» полнолуние 22 августа

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Анна Васильева
Эксклюзив 5 155

Астролог Татьяна Карпенко рассказала 5-tv.ru, удачу в каких сферах жизни принесет полная Луна.

Фото, видео: Depositphotos / Andrew7726; 5-tv.ru

Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала, каким будет полнолуние 22 августа. В беседе с 5-tv.ru она сообщила, на каких сферах жизни на этот раз отразится небесное явление. 

«Полнолуние 22 августа, можно сказать, самое лучшее в этом году, может принести в нашу жизнь успех и удачу в финансовой сфере, любовь и счастье в личной жизни. Случится оно в 30 королевском градусе Водолея. Луна делает всего один аспект, но это соединение с Юпитером (планета большого счастья), плюс другие гармоничные планетарные аспекты: это Венера тригон Сатурн, Марс тригон Уран», — пояснила Татьяна Карпенко.

22 августа, по мнению собеседницы издания, Юпитер принесет людям рост финансов и честность в отношениях, а Венера с Сатурном будут благоприятствовать стабильности и целеустремленности. Марс с Ураном, в свою очередь, приправят все это страстностью, импульсивностью и любовными переживаниями.

«(Полнолуние — Прим. ред.) называется „голубая луна“ — это энергия завершения или продолжения какой-то истории, которая началась два года назад. Пришло время превратить имеющуюся информацию касательно той идеи, которая была мечтой, в мудрость. Мы можем понять, как лучше нам идти дальше. Посидите, поразмышляйте, прислушайтесь к своим внутренним ощущениям, почувствуйте, что подсказывает вам ваше тело», — сказала астролог.

Также Татьяна Карпенко предупредила, что в день полнолуния над людьми будут доминировать эмоции, а не рассудительность и здравый смысл.

«Поэтому, если у вас какие-то внутренние качели, лучше не принимать важные и ответственные решения, так как есть риск наломать дров. Не игнорируйте здравый смысл, логику, факты. В целом, полнолуние очень многообещающее и позитивное. Луна в Водолее дает уверенность в том, что все мы в нашей жизни делаем правильно, потому что вовремя», — подытожила собеседница издания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье.

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