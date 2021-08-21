Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

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Анна Васильева
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Летом 2021 года сразу несколько планет меняли свое направление. Уран станет самой безобидной из них.

Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Фото: Depositphotos / draco-zlat

Каждый, кто хоть раз слышал определение «ретроградный» в отношении планет, уверен: если небесное тело движется в обратном направлении — это к неудачам. Ретроградный Уран, в отличие от Меркурия, полностью опровергает подобное мнение. С 20 августа по 31 декабря эта планета будет вращаться назад, а это значит, что для многих людей начнется время новых возможностей. Особенно удачным данный период станет для представителей трех знаков зодиака.

Раки

Для представителей этого знака с 20 августа начнется целый месяц новых возможностей для воплощения в жизнь заветной мечты. Ретроградный Уран подарит Ракам полную свободу действий. Главное правило — не бойтесь покинуть зону комфорта. Его особенно важно соблюдать тем, кто хочет наладить дела в сфере личных отношений, пишет «Экспресс газета»

Скорпионы

Главными любимчиками ретроградного Урана станут Скорпионы. Начиная с 20 августа жизнь представителей этого знака начнет наполняться различными приятными мелочами. Например, им могут неожиданно повысить зарплату на работе, или предложить новую должность. Скорпионам стоит соглашаться на все авантюры, которые в этот период будет преподносить судьба.

Близнецы

Представителям этого знака в период ретроградности Урана предстоит сделать решительный шаг, который поможет им выйти на новый уровень жизни. Больше всего Близнецам будет везти в сфере профессии и карьеры. Также люди, рожденные под этим знаком, смогут значительно улучшить свое материальное положение. Стоит присмотреться к окружающим представителям стихии Огня — Львам, Стрельцам, Овнам. Именно они могут стать для Близнецов покровителями и помочь в реализации всех планов.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты рассказали о влиянии ретроградных планет на человека в 2021 году.

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