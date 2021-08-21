Благородные звезды, огненная пятница и стоячее болото: Китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоит довольно ровная по энергиям, эффективная неделя. Дела будут спориться, оптимизм проклюнется, перспективы нарисуются. Но не стоит рассчитывать, что буквально все, что вы задумали, будет реализовано легко и блестяще. Энергии месяца и недели, хоть и более продуктивные, но все-таки не безусловно, стопроцентно благоприятные.

Чтобы избежать неудач, стоит особое внимание уделить тщательному планированию и анализу своих действий. Металл, хозяин месяца Обезьяны, любит структуру, порядок и расчет, а янский Огонь — небесная энергия этого августа, это ясный ум, анализ и умение видеть перспективу там, где раньше было незаметно.

Энергии недели позволят ярче проявить себя публичным личностям и деятелям телевидения, кино, видеоблогерам и прочим причастным к индустрии. Ну, и политики тоже не останутся в стороне — конец недели будет для них очень продуктивным. Встречи с избирателями им лучше назначать на пятницу и субботу.

Понедельник, 23 августа, Инь Вода и Кролик

Понедельник — хороший день для начала плодотворной недели. Можно назначать встречи и переговоры, заявлять о намерениях, выходить в свет и устраивать публичные выступления. Эти же энергии помогут мягкому расставанию, разрыву отношений и увольнению.

При этом в понедельник не стоит рисковать, заниматься экстремальными видами спорта и начинать плановое лечение. Если есть возможность — не начинайте путешествия и не назначайте свадьбу.

День не особо благоприятен для людей с Петухом в карте.

Вторник, 24 августа, Ян Дерево и Дракон

Во вторник хорошо будут идти любые важные дела (кроме начала судебных тяжб). Комбинация энергий под названием «звезда Небесная радость» сгладит большинство негативных влияний.

Особенно день благоприятен для любовных, семейных и дружеских взаимоотношений. Китайцы в день звезды «Небесная радость» назначают свадьбы и устраивают романтические свидания. Считается также, что в такой день хорошо зачать ребенка.

Бизнесу звезда тоже способствует. А также помогает удачному лечению, путешествию и переезду.

Из ограничений дня — не стоит практиковаться в фен-шуй и начинать дела, у которых есть четкие дедлайны. День также не очень удачен для тех, у кого в карте есть Собака.

Среда 25 августа, Инь Дерево и Змея

Среда продолжает серию благоприятных энергий понедельника и вторника. День хорош для сбора урожая, в каком бы виде он к вам ни пришел. Вы можете получить внезапную похвалу или вам вернут забытый уже долг.

Если вы давно хотели, но не решались попросить о поддержке — среда тот самый день, когда все получится. Благоприятно обращаться за спонсорской и благотворительной помощью, а также начинать курс обучения у мастера.

День не благоприятен для людей, рожденных в год или день Свиньи. У вас все будет валиться из рук.

Четверг, 26 августа, Ян Огонь и Лошадь

Три знака Янского огня в одном дне — быстро, ярко, горячо, оптимизм, много энергии и видны перспективы. День хорош для открытия бизнеса, подписания контрактов, инвестиционных сделок, покупки имущества и выхода на новую работу.

Тем, кому Огонь не полезен, стоит быть внимательными с эмоциями, не рисковать понапрасну и быть аккуратными за рулем.

Энергии дня не самые лучшие для людей-Крыс. Крысы по году будут беспричинно злиться на родственников, Крысы по дню ссориться с партнером, а те, у кого Крыса в столпе месяца, могут повздорить с начальством.

Пятница, 27 августа, Инь Огонь и Коза

Символ дня — стоячее тропическое болото. Такой же жаркий, но полностью противоположный по проявлениям день, нежели четверг. Поскольку хозяйка дня Коза вступает в столкновение с хозяином года Быком, то пятница будет полна сопротивления.

Возможны нарушения планов, разрушение задумок, срывы сроков, потери времени и ценностей. Не рекомендуется героически преодолевать препятствия. Лучше — залечь на дно/диван/пляж — у кого что ближе. Ну, или заняться рутиной, которая не требует много ума и эмоций.

День не благоприятен для Быков и Коз.

Суббота, 28 августа, Ян Земля и Обезьяна

Двойная Обезьяна в карте дня усилит стремление к структуре и порядку. День хорош для обдумываний планов, начала лечения, старта строительства, путешествий и переездов. Хорошо устраивать помолвку или делать предложение. Но вот свадьбу играть китайские астрологи в такой день совсем не советуют.

Политики и продавцы в субботу будут особенно красноречивы, а долгие переговоры имеют перспективы закончиться к выгоде всех заинтересованных сторон.

День не благоприятен для Тигров.

Воскресенье, 29 августа, Инь Земля и Петух

Идеальный день для генеральной уборки во всех сферах жизни. Пойдут на ура: детокс, избавление от токсичного окружения, старых вещей, вредных привычек, плохих зубов, (продолжите сами).

Не стоит в воскресенье принимать решения по поводу финансов. Ну и вообще принятие важных решений в этот день — это не самое лучшее решение. Лучше расслабьтесь, воскресенье же.

День будет сложным для людей-Кроликов.

Все удачной недели и хорошего бацзы!