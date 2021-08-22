Рассказавшую о съемках нового клипа Гагарину поймали на лукавстве

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Георгий Иванов
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Пользователи поспешили указать исполнительнице на ее ошибку.

Рассказавшую о съемках нового клипа Гагарину поймали на лукавстве

Фото: Instagram @gagara1987

Несколько дней назад певица Полина Гагарина опубликовала новый клип на песню «Вчера». Сюжет видео начинается с того, что исполнительница на полном ходу буквально выпрыгивает из дорогой иномарки и катится по дороге в эффектном красном платье, уворачиваясь от проезжающих мимо авто, а после — поет в самом центре автострады среди пролетающих мимо машин.

В одном из интервью Полина Гагарина заявила, что все опасные трюки в клипе исполняла сама, без помощи профессиональных дублеров. Поклонники, конечно, восхитились смелостью певицы, однако те, кто якобы работал с ней на съемочной площадке поспешили указать, что исполнительница врет, приписывая себе заслуги каскадерши Светланы Токарской-Пасхиной.

«Очень некрасиво, Полина, присваивать себе славу каскадера. Светлана была в тот день на высоте!»

«Просто здравствуй, просто как дела! Ну зачем врать, ты же не Том Круз! Дублеры всегда выполняют суперсложные вещи и заслуживают упоминания»

«Я тоже за правду! Работа профессионалов должна упоминаться!», — приводит возмущенные отзывы съемочной группы Starhit.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина попала в десятку самых успешных российских деятелей шоу-бизнеса и спорта с годовым доходом в 6,4 миллиона долларов (около 475 миллионов рублей).

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