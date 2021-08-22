Миро нашла доказательство истинного отношения нового мужа к Макеевой

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Георгий Иванов
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Ведущая блога о знаменитостях проанализировала фотографии в социальных сетях пары и сделала неутешительные выводы.

Миро нашла доказательство истинного отношения нового мужа к Макеевой

Фото: Instagram @makeevan

Избранник и новоиспеченный муж актрисы Анастасии Макеевой бизнесмен Роман Мальков не только не любит свою супругу, но и в тайне презирает ее. Такого мнения придерживается ведущая скандально известного блога о жизни звезд Лена Миро.

По мнению обозревательницы, бросивший жену с четырьмя детьми на произвол судьбы Мальков никогда не испытывал к Макеевой искренних чувств, а просто решил столь сомнительным образом приобщиться к славе и деньгам артистки. Даже после того, как он сам принял решение о браке, он не перестал тихо ненавидеть избранницу.

Свидетельством тому служат фотографии, которые пара выкладывает в социальных сетях. По словам Миро, Мальков специально выбирает снимки, на которых Макеева получилась откровенно неудачно. Таким образом он реализовывает свою мелкую и гадкую месть.

«Человек, который по тем или иным причинам продался, всегда ненавидит того, кто его купил. Об этом знают все „папики“ эскортограмщиц и „мамки“ альфонсов. В таких отношениях у продавшегося всегда присутствует желание нагадить купившему. Желательно так, чтобы купившей этой мелкой пакости не заметил», — развернула свою теорию Миро.

Обозревательница также добавила, что Мальков — это просто «мелкий мужик у ног стареющей бабы», и весь негатив, который копит в себе Роман еще даст о себе знать. И предугадать, во что это выльется — невозможно.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Анастасия Макеева призналась, что мечтает забеременеть с помощью квантового психолога.

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