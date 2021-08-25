Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Niravana: «Находится на волне моды»

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Егор Измалкин
Эксклюзив 3 218

Американец Спенсер Элден, который в голом виде появился на легендарном альбоме «Nevermind», считает, что его сексуально эксплуатировали в детстве.

Фото, видео: ТАСС / Martyn Goodacre via picture-alliance/ dpa; 5-tv.ru

Американец Спенсер Элден, вероятно, сможет получить компенсацию за то, что в детстве его сняли голым для обложки рок-группы Nirvana «Nevermind», хотя скорее всего им движет желание хайпа. Такое мнение выразил в интервью 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин.

«Это хайп, сопряженный с желанием заработать. Этот ребенок по мере своего созревания делал аналогичные фотографии шуточные, гордился тем, что он находится на обложке Nirvana, а сейчас на волне моды американцев и европейцев борьбы с насилием и харассментом, заявил, что это порнография», — считает юрист.

По его словам, без согласия родителей мальчика бы вряд ли могли снять. Возможно, оно было получено не в письменной форме, а в устной.

«В Америке может быть что угодно. Я не удивлюсь, если взыщут эту сумму, потому что, на мой взгляд, американская правоприменительная практика настолько пытается удовлетворить новое общественные направления и желания, что доходит до абсурда», — отметил Жорин.

Если бы это случилось в России, считает адвокат, этот иск не был бы удовлетворен. По его мнению, Спенсер Элден действует не для восстановления своих прав, а для нарушения чужих, в том числе авторских.

«Это называется злоупотреблением правом», — считает Сергей Жорин.

А последуют ли примеру Спенсера актеры прославившиеся в своем время в таких картинах, как «Приключения Электроника», «Буратино» и «Красная шапочка», остается только догадываться. Не без доли иронии резюмировал звездный юрист.

Как писал 5-tv.ru согласно иску, мужчина требует с каждого из живых участников культовой группы — Дейва Грола и Криста Новоселича — выплаты не менее 150 тысяч долларов. Что касается покойного лидера коллектива Курта Кобейна, то, по мнению Элдена, взыскание должно быть обращено на его имущество. Он считает, что музыканты, менеджеры и продюсеры группы не смогли его защитить и предотвратить сексуальную эксплуатацию, а из-за того, что его обнаженное детское тело было изображено на знаменитом альбоме, Элден якобы получил пожизненный ущерб.

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