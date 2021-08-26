🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

У Раков были сложные моменты в жизни, вам казалось, что черная полоса все никак не заканчивается. Сейчас — это все уже в прошлом, настали хорошие времена. Все трудности, с которыми вы сталкивались, вы преодолели, проявив свои самые сильные качества. Теперь настало время расслабиться. Отбросьте свои опасения и помните, вы заслуживаете только лучшего.

Для Близнецов начинается новый этап в жизни. В будущем этих представителей воздушной стихии ждут только приятные сюрпризы. Перестаньте думать о прошлом. Во-первых, его уже не вернуть. Во-вторых, совершенные ошибки сделали вас мудрее и сильнее. Не оглядывайтесь назад, смело двигайтесь вперед.

Тельцам звезды советуют погрузиться в творчество. Для этих представителей земной стихии наступает поистине плодородное время. Любое хобби — можно преобразовать в прибыльное дело. Если вы устали от своей работы, то самое время подумать о смене деятельности.

Овнам давно пора привыкнуть к переменам в жизни. Эти представители зодиакального круга — настоящие консерваторы. Им тяжело принимать изменения, даже если ведут к лучшему. Звезды советуют представителям огненной стихии научиться принимать все подарки Вселенной. А если вы сталкиваетесь в своей жизни с испытаниями, то верьте: они временные. Вы сможете преодолеть все трудности, ведь вы не одиноки. Близкие люди всегда готовы прийти к вам на помощь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: четверг, 26 августа, обещает многим представителям зодиакального круга, что скоро их ждут перемены к лучшему. Убывающая Луна находится в знаке Овен, а это значит, что самое время заняться финансовыми вопросами, уделить время здоровью и решением накопившихся проблем.

♌ Лев

Львам давно пора перестать быть скептиками. Простая истина, что мысли материальны работает. Вам только осталось испытать это на себе. Не бойтесь принимать подарки Вселенной, вы, как никто другой, их заслужили. Звезды советуют вам отбросить все сомнения и страхи и перестать во всем искать подвох.

Космический совет: поверьте, что мысли материальны — Вселенная обязательно прислушается к вашим желаниям.

♍ Дева

Девам пора заняться улучшением своего финансового положения. Проведите на досуге анализ своих доходов и расходов. Возможно, вы живете не по средствам. Заведите себе ежедневник, в который будете выписывать все свои траты, распределяя их на две категории: необходимые и менее нужные. Вспомните о своих доходах — насколько работодатель ценит ваш труд? Если вы заметили, что вам не доплачивают, — самое время обсудить этот вопрос с начальником или подумать о смене места работы.

Космический совет: займитесь улучшением своего финансового положения.

♎ Весы

Многословные Весы, кажется, стали забывать, что человек красен делом, а не словом. Задумайтесь о том, насколько часто вы выполняете свои обещания. Сейчас самое время действовать. Если вы давно собирались заняться спортом — перестаньте откладывать визит в спортзал на выходные. Запишитесь на фитнес прямо сегодня. Если вы уже месяц откладываете встречу с другом — самое время ему написать и назначать время и место.

Космический совет: помните, что человека ценят за его поступки, а не слова.

♏ Скорпион

Скорпионам стоит прислушаться к себе. Проведите небольшой анализ и выясните, что вам приносит удовольствие, а что приводит вас в ярость. Создайте вокруг себя благотворную атмосферу — избавьтесь от раздражающих факторов и наполните свою жизнь, тем, что делает вас счастливее.

Космический совет: создайте вокруг себя благотворную атмосферу.

♐ Стрелец

Стрельцы отличаются своим эгоцентризмом. Вы настолько погрязли в своих проблемах, что стали забывать, что вокруг вас тоже живые люди. Проявите к окружающим, особенно своим близким, чуточку больше любви и сострадания. Если ваши родные пытаются вам оказать помощь, то с благодарностью принимайте ее. Если же они, напротив, нуждаются в вас — поддержите, не будьте безучастными. Космический совет: проявите к окружающим немного больше любви и сострадания. ♑ Козерог

Козерогам стоит поверить, что для них настали лучшие времена. С какими трудностями вы бы не сталкивались на своем жизненном пути — поверьте, все они в прошлом. Вам нужно научиться думать позитивнее и не форсировать события. Уже в скором времени вы сможете найти ответы на волнующие вопросы и разобраться в нерешенных проблемах. Не отказывайтесь от помощи окружающих, их поддержка не будет лишней.

Космический совет: поверьте в свое светлое будущее.

♒ Водолей

Водолей — это командный игрок, при этом чаще ведомый. Зачастую вы сомневаетесь в себе и стараетесь переложить все трудновыполнимые задачи на других. Вы редко делитесь своим мнением и чаще прислушивайтесь к советам. Конечно, в этом нет ничего плохого. Тем не менее вам стоит вспомнить о своих задатках лидера, они помогут вам в этот период.

Космический совет: не сомневайтесь в своих лидерских качествах, они помогут вам в командной работе.

♊ Рыбы

Рыб в скором времени ждет повышение по карьерной лестнице. Но не время расслабляться. Вы сможете добиться своих целей, только приложив максимум усилий. Звезды советуют в последнюю неделю уходящего лета уделить внимание своему здоровью. Не пускайте ничего на самотек. Помните, что своевременная диагностика — лучшая профилактика многих заболеваний.

Космический совет: не время расслабляться — впереди вас ждут горы, которые только вам по силам свернуть.

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