Бацзы-совет дня на пятницу, 27 августа

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанных на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 27 августа?

Китайские мудрецы немногословны — в эту пятницу не надо делать ничего. Совсем ничего важного — ни на работе, ни дома. Только отдыхать. И телом, и мозгом и душой.

Причина совета бездействовать заключается в столкновении энергий, которые будут мешать всякой деятельности, кроме откровенного безделья. Делу время, а потехе — пятница!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.