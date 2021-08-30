Плюс девять медалей и скандал с украинцем: итоги Паралимпиады на 30 августа

Шестой день Паралимпийских игр в Токио оказался действительно плодотворным для российских спортсменов. Копилка национальной сборной пополнилась сразу девятью наградами, четыре из которых — золотые. Таким образом Россия обошла США в медальном зачете и вышла на третье место.

Золотые медалисты

Золотые медали в шестой соревновательный день выиграли легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Антон Прохоров в беге на 100 метров, а также Евгений Торсунов в прыжках в длину. Четвертую награду высшей пробы национальной сборной принес пловец Богдан Мозговой, который установил паралимпийский рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Серебряные и бронзовые призеры

Россиянки Виктория Сафонова и Маляк Алиева в понедельник завоевали серебряные медали по настольному теннису. В финале Алиева уступила украинской спортсменке Марине Литовченко, а Сафонова — представительнице Нидерландов Келли ван Зон.

«Конечно, я расстроена проигрышем. Но благодарна, что у меня медаль на моей первой Паралимпиаде. Просто мне хотелось не подвести свою команду», — рассказала Алиева ТАСС после выступления.

Виктория Сафонова также высказалась о поражении в финале соревнований. По словам теннисистки, для победы ей не хватило лишь «шажка». Однако Сафонова возлагает надежды на командный турнир, на котором будет бороться уже до конца.

Бронзу в шестой день Паралимпиады взяли пловцы Юлия Шишова и Роман Жданов на дистанциях 100 метров и 200 метров вольным стилем соответственно. Бронзовым медалистом Паралимпийских игр стал также легкоатлет Артем Калашян в беге на 100 метров.

«Спортсмены — заложники!»

Праздник спорта в Токио омрачился инцидентом, произошедшем на церемонии награждения призеров забега на 100 метров в категории T35. Украинский спортсмен Игорь Цветов, занявший второе место, не захотел составить компанию на подиуме представителям РФ — Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну. По итогу россияне сфотографировались вдвоем.

На демонстративный отказ украинского бегуна резко отреагировал российский комментатор Дмитрий Губерниев. Журналист в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что российские спортсмены оказались заложниками обстоятельств.

«Спортсмены — заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины», — сказал Губерниев.

Вместе с тем комментатор отметил, что в целом спортсмены друг с другом нормально общаются. Однако, по его словам, есть люди, которым в ответ можно только посмеяться — так что в данном случае ему действительно жаль российских участников Паралимпиады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах Паралимпиады на 29 августа.