Похороны любви: ведунья рассказала, как долго продержится брак Моргенштерна

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 003

Известный рэпер запланировал свадьбу на 31 августа. Поклонники ждут события с нетерпением. Торжество обещает быть пышным. Но что дальше?

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru

Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина готовы официально узаконить свои отношения. Торжество назначено на 31 августа. Еще не все фанаты до конца верят в то, что 23-летний артист решил распрощаться с холостяцкой жизнью. А вот таролог Марианна Абравитова уже предупреждает молодых о тяжелых испытаниях.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru ведунья заявила, что брак рэпера продержится совсем недолго. Даже несмотря на то, что Моргенштерн клянется избраннице в вечной любви и преданности.

«Да, действительно, они станут семьей на какое-то определенное время. Но и у того, и у другого впереди по несколько браков. И дети от разных супругов будут и у того, и у другого», — заключила Абравитова.

Посмотрев карточный расклад, таролог убедилась, что родить общего наследника за непродолжительные семейные отношения Моргенштерн и Дилара все-таки успеют. Однако никакой радости от этого не будет.

«Пол сказать не могу. Скорее всего, будет мальчик, потому что мужской энергии там больше. Сказать, что это будет счастливый брак, не могу», — подчеркнула ведунья.

По мнению Марианны Абравитовой, влюбленные сами запрограммировали себя на негатив. Таролог считает, что демонический образ рэпера и его «заигрывания с дьяволом» рано или поздно обернутся против него.

YouTube / Золотое Яблоко

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская посоветовала рэперу Моргенштерну отказаться от затеи со свадьбой. Звезда уверена, что в мире шоу-бизнеса нет места истинной любви и крепким бракам.

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