Нетребко высказалась о болезни Макеевой и спровоцировала бурю гнева

Вторую неделю актриса Анастасия Макеева не может оправиться от болезни на фоне нервного стресса. Дива слегла с истощением и кровоизлиянием в горле. Она не может ни петь, ни говорить. Но ее коллег по сцене это, кажется, очень радует.

В Instagram Макеевой накануне появилось сообщение о том, что вести соцсети она самостоятельно не в силах. Заниматься продвижением странички временно поручено наемным администраторам. Новость впечатлила многих. В том числе оперную диву Анну Нетребко. Она даже оставила свой комментарий.

«Наконец-то отобрали у нее телефон! Давно надо было это сделать!» — высказалась певица под фото Анастасии.

Поклонники несчастной Макеевой потребовали объяснений. Но, похоже, все понятно без слов. Нетребко просто устала от бесконечного скандала, связанного с личной жизнью артистки. Дива понимает, каково приходится звезде, вышедшей замуж за многодетного отца с непростой биографией.

Instagram @makeevan

Как бы то ни было, фанаты заболевшей актрисы не смогли простить Нетребко нелестных замечаний.

«Ваш коммент неоднозначный, ваша позиция не ясна!»

«Вы симпатизируете Анастасии или напротив?!»

«Какой-то ужас! Человек болеет, а тут вон радуется»,

«Просто помолитесь за здоровье Насти. Пожалуйста…» — писали неравнодушные фолловеры.

«Дни.ру» напоминает, что экс-супруга строителя Романа Малькова — Светлана — не дает прохода Анастасии Макеевой. Женщина считает, что звезда разрушила ее семью и требует восстановления справедливости. Одинокая ходит по телешоу и взывает экс-возлюбленного и его нынешнюю пассию к совести, напоминая, что ее четверым наследникам нужен отец и алименты.

Ранее в беседе с 5-tv.ru Роман Мальков подчеркнул, что именно из-за его бывшей жены Макеева слегла с нервным истощением. Он уточнил, что Светлана постоянно угрожает актрисе. В том числе физической расправой. Жить в постоянном страхе звезда больше не в состоянии.