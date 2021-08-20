Макеева слегла от нервного срыва: «Живет под угрозой физической расправы»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 726

Муж 39-летней актрисы Роман Мальков считает, что любимая страдает из-за травли.

Фото, видео: Instagram @makeevan

Муж Анастасии Макеевой подтвердил информацию о ее плохом самочувствии. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Роман Мальков сообщил, что звезда слегла из-за стресса на фоне проблем в личной жизни.

Хорошо известно, что Макеева вот уже несколько месяцев ведет борьбу с экс-супругой своего любимого мужчины — Светланой Мальковой. Женщина недовольна, что «ее» Роман состоит в отношениях с актрисой, да еще и познакомил с ней своих детей. Светлана ходит на ток-шоу, делает нелестные замечания в адрес дивы и порой даже угрожает.

«Она в подавленном состоянии находится. Постоянно живет в стрессе, под постоянной угрозой физической расправы, вечными письмами во все возможные театры для того, чтобы просто сделать травлю… Ежедневные угрозы семье, родителям… Врачи сказали (нужен — Прим. ред.) полный покой», — рассказал Роман Мальков.

Instagram @makeevan

Информация о том, что Макеева чувствует себя плохо, появилась на ее личной странице в Instagram. Звезда выложила селфи, где почти без чувств лежит на кровати, а также снимок с лекарствами. Поклонники заметили, что все препараты из серии подавляющих нервный стресс. Сама Анастасия пока не поняла, что именно с ней произошло.

«Сегодня все сложно: скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена… Неужели так должно быть или это испытание?» — вопрошала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ухаживает за больной Анастасией Макеевой супруг Роман Мальков.

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Макеева слегла от нервного срыва: «Живет под угрозой физической расправы»

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