Какой вы запах согласно знаку зодиака

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Надежда Квашенко
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Астрологи предположили, с какими ароматами ассоциируются представительницы прекрасного пола в соответствии с гороскопом.

Какой вы запах согласно знаку зодиака

Фото: ТАСС / Daniel Reinhardt

Свежеиспеченный пирог, сочный апельсин, морской бриз — наш мир наполнен множеством ароматов, которые вызывают у нас определенные ассоциации. Узнай, на какой запах ты похожа, согласно дате рождения.

Овен — Дождь

Представительницы этого огненного знака никогда не будут приторными. Своим смелым и непредсказуемым подходом к жизни, они приносят с собой свежесть и прохладу долгожданного ливня в знойный день.

Телец — Лаванда

Истинные почитательницы домашнего уюта, девушки-Тельцы ассоциируются с гармонией и умиротворением. Лаванда — аромат лета, тепла, простора бескрайних полей и добрых воспоминаний.

Близнецы — Скошенная трава

Представительницы этого знака всегда бодры, веселы и открыты всему новому. Пройтись по только что скошенной траве, наслаждаясь его освежающим горько-пряным ароматом и ощутить в себе силы покорить весь мир — вот что значит быть рядом с девушкой-Близнецом.

Рак — Летний рассвет

Девушки — Раки воплощение домашнего уюта и тепла. Рядом с ними так легко почувствовать нежность летнего утра, тишину, нарушаемую лишь шелестом омытой росой листвы. Раки неотделимы от атмосферы постоянства, семейного очага.

Лев — Весна

Представительницы этого знака зодиака похожи на аромат, в котором встречается свежий морозный ветерок с запахом нагретой солнцем земли. Этот запах дарит силы, позволяет поверить, что счастье совсем близко — вот-вот растает снег и первые, робкие побеги свежей зелени опьянят своим пряным ароматом, предвещая лето.

Дева — Сирень

Настойчивый аромат, мимо которого невозможно пройти мимо. Он словно говорит: «Я прекрасен, я подарю тебе самые нежные мгновения». Это запах истинной романтики, честных, искренних и неподдельных чувств и эмоций.

Весы — Яблочный пирог

Девушки, рожденные под знаком Весов, похожи на аромат свежей выпечки. В этом запахе так много разных нот сливаются в один чудесный букет, которым хочется наслаждаться снова и снова.

Скорпион — Бодрящий кофе

О небывалой чувственности и ошеломляющей эротичности девушек-Скорпионов ходят легенды. Но их внутренняя сила и рациональность всегда помогут отрезвить того, кто был зачарован их внешней притягательностью.

Стрелец — Свежие книги

Представительницы этого знака — утонченные интеллектуалки. Они похожи на аромат тонкий, едва уловимый аромат только что открытой книги, шелест страниц которой обещает перенести вас в неведомые дали и тридесятое государство.

Козерог — Морской воздух

Прекрасные Козероги всегда открыты для приключений. Они не боятся столкнуться с неизведанным, поэтому рядом с ними так легко ощутить аромат дальних странствий, наполненный солоноватым запахом моря, ослепительным светом солнца и криком чаек.

Водолей — Корица

Представительниц этого знака зодиака ни с кем не перепутаешь, как аромат корицы. Эта пряность уникальна и незаменима, если вы хотите ощутить тепло, уют и заботу. Она подарит самые добрые ассоциации, в которых мир наполнен гармонией и любовью.

Рыбы — Сладкая вата

Девушки, рожденные под знаком Рыб никогда не заставят вас скучать. Они большие любительницы приключений, отлично знающие, как подарить спутнику хорошее настроение.

Ранее 5 — tv.ru рассказал, к какому из 36 типов знаков зодиака вы относитесь по дате рождения.

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Какой вы запах согласно знаку зодиака

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